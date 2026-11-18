Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h03 ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin Garden (số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa).
Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 1 xe chỉ huy chữa cháy, với 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng phá cửa, tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.
Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, trong đó có 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó, đều an toàn, sức khỏe ổn định.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.