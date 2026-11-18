Đám cháy xảy ra tại tầng 8, chung cư Mandarin Garden (Hà Nội) vào sáng nay. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 3 người, trong đó có 2 trẻ em, thoát nạn an toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h03 ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin Garden (số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa).

Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 1 xe chỉ huy chữa cháy, với 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thoát nạn. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng phá cửa, tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, trong đó có 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó, đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.