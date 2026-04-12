XEM CLIP:

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại khu trưng bày của một doanh nghiệp chế biến gỗ.

Vào khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bốc ra từ toà nhà 3 tầng tại khu trưng bày của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan sang khu vực lân cận.

Ghi nhận tại hiện trường, bên trong khu trưng bày chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cùng với thời tiết nắng nóng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hút nước từ hồ gần khu vực xảy ra đám cháy để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 13h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.