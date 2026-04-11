Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 95, ngõ 1 Bùi Xương Trạch.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Trung tâm 114 cũng chi viện thêm 1 xe chữa cháy của Phân đội Trung Văn để phối hợp dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch. Ảnh: Tiến Thành

Công trình xảy ra cháy gồm 1 tầng, được xây dựng bằng khung sắt mái tôn trên khu đất khoảng 100m2 thuộc diện giải tỏa của dự án đường vành đai 2,5.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy ban đầu, đám cháy đã được khống chế và dập tắt kịp thời, không để lan rộng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng bước đầu ghi nhận 6 xe máy, 1 ô tô tải, 1 tủ bảo ôn chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng khác bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.