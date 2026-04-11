Xe khách cháy dữ dội trên quốc lộ qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MXH

Chiều 11/4, tài xế Lê Tất Duy (37 tuổi, trú tại TPHCM) điều khiển xe khách biển số 78H-027... lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến thôn Lâm Điền, xã Tu Bông, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phần đuôi xe nên cho xe tấp vào lề để kiểm tra.

Khói lửa bao trùm xe khách. Ảnh: N.X

Ít phút sau, lửa bùng phát mạnh. Tài xế lập tức hô hoán, đồng thời dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để dập lửa và điều tiết giao thông.

Sau hỏa hoạn, ô tô khách cháy rụi. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi, trơ khung. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.