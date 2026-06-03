Theo đài truyền hình NDTV, vụ cháy xảy ra lúc khoảng 8h44 giờ địa phương sáng nay (3/6) tại khách sạn Flourish Stay thuộc quận Malviya Nagar ở New Delhi. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, 10 xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và giải cứu các vị khách bị mắc kẹt.

"Chúng tôi xác nhận đã có 21 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiệm trọng. Hơn 40 người khác đã được giải cứu và đang nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để bảo đảm mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng", cảnh sát Ấn Độ thông tin.

Cháy lớn tại một khách sạn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng truyền thông địa phương tiết lộ hệ thống thông gió kém có thể là một trong lý do khiến số người tử vong tăng cao. Khách sạn Flourish Stay được cho là thiếu cửa sổ và không có đủ lối thoát hiểm cần thiết, khiến nhiều người bị ngạt khói khi ngọn lửa bùng phát.

Người dân địa phương hỗ trợ người bị nạn trong vụ cháy. Ảnh: PTI

Một người phụ nữ cố gắng thoát khỏi đám cháy bằng đường cửa sổ. Ảnh: PTI

Trong các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy nhiều người cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi đám cháy. Dù người dân và lực lượng chức năng đã trải đệm ở bên dưới nhưng vẫn có nhiều người bị thương trong quá trình thoát hiểm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhận được báo cáo về vụ việc. Ông Modi sau đó gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương lên kế hoạch hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng. Đám cháy ở khách sạn Flourish Stay được xem là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại thủ đô Ấn Độ trong vài năm trở lại đây.