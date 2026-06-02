Cháy lớn ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Video: Anadolu

Hãng thông tấn Antara hôm nay (2/6) đưa tin vụ cháy bùng phát vào tối 1/6 tại quận Kemayoran thuộc Jakarta, khiến 3 người bị thương và hàng trăm gia đình phải sơ tán.

Bà Wartini, một trong những nạn nhân, cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 21h tối 1/6 khi bà đang ăn tối với gia đình. Bà nội trợ 40 tuổi này kể lại: “Lúc đó, chúng tôi đang ăn thì đột nhiên nhìn thấy khói. Tôi lập tức hét lên". Người phụ nữ này đã kịp lấy được một số giấy tờ quan trọng và quần áo trước khi bỏ chạy. Bà và gia đình đã thoát nạn an toàn.

Cơ quan Cứu hỏa và cứu hộ Trung tâm Jakarta cho hay theo đánh giá sơ bộ, đám cháy đã ảnh hưởng đến 304 tòa nhà, 354 hộ gia đình, khiến người dân phải sơ tán ở nhiều khu phố. Ông Syarifudin, người đứng đầu cơ quan trên thống kê: "Khoảng 620 người đã mất nhà cửa".

Lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nhiều thách thức trong suốt quá trình chữa cháy, bao gồm đường sá tắc nghẽn, đám đông người hiếu kỳ và người dân cố gắng thu hồi đồ đạc khi đám cháy lan rộng.

Nhà chức trách xác nhận đám cháy được khống chế vào khoảng 23h30 ngày 1/6 theo giờ địa phương và được dập tắt hoàn toàn lúc 4h15 sáng 2/6. Tổng cộng 35 xe cứu hỏa và 175 nhân viên đã được huy động để khống chế đám cháy.

Theo các quan chức Indonesia, việc đánh giá thiệt hại và các biện pháp cứu trợ cho các gia đình bị mất nhà cửa đang được tiến hành. Phó Thống đốc Jakarta Rano Karno nói khoảng 95% các vụ cháy ở Jakarta là do chập điện, nhưng hiện nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn ở Kemayoran.