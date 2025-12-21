XEM CLIP:

Ngày 21/12, lãnh đạo UBND phường Phủ Lý cho biết, lực lượng chức năng vừa nhanh chóng xử lý, dập tắt đám cháy lớn tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ.

Theo đó, khoảng 12h15 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trên cùng của trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ, sau đó lan rộng, bao trùm phần mái của tòa nhà, kèm cột khói đen cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ. Ảnh: ĐX

Tại hiện trường, lửa cháy mạnh cùng nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ khu vực bị cháy, khói cuồn cuộn tràn xuống các tầng phía dưới và khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng huy động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy.

“Đến 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không có thiệt hại về người, mức độ thiệt hại đang được kiểm kê”, lãnh đạo UBND phường Phủ Lý cho biết.

Nguyên nhân vụ việc đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.