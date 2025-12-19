Ngày 19/12, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (SN 1972, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Đối tượng Vũ Xuân Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ hợp tác xã (HTX) Nghĩa Lợi (xã Quỹ Nhất), Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của HTX đi gửi tiết kiệm nhưng đối tượng gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, anh ta tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng, không hoàn trả cho HTX.

Khi bị yêu cầu bàn giao tiền, Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối rằng số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Tiến không còn gửi bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.