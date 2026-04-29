Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.X

Sáng 29/4, nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nằm ở trung tâm phường Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Sau vài phút, lửa bùng mạnh, khói đen mịt mù. Nhiều người tri hô, tìm cách dập lửa. Lúc này, 5 người nước ngoài bên trong tìm cách leo ra cửa sổ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Khi lực lượng chức năng có mặt, những người nước ngoài mắc kẹt bên trong đã tự thoát ra an toàn.

5 người nước ngoài trèo cửa sổ thoát ra khi nhà hàng cháy. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy tổ chức trinh sát, kiểm tra toàn bộ bên trong để xác định có còn người mắc kẹt hay không. Sau đó, các chiến sĩ phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy và triển khai phương án khống chế hỏa hoạn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.