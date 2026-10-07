Khoảng 18h21 ngày 7/10, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân ở thôn Thọ Giáo (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà làm cơ sở sửa chữa xe. Chỉ sau ít phút, lửa lan rộng khắp ngôi nhà rộng khoảng 100m2.

Nhân chứng cho rằng "có ít nhất 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà xảy ra cháy".

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 19h, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy: