Cháy nhà trọ 4 tầng sát chợ Đầm Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Khoảng 4h30 ngày 15/11, đám cháy bùng phát từ tầng trệt căn nhà bốn tầng làm phòng trọ trên đường Nguyễn Thái Học, sát chợ Đầm (phường Nha Trang). Khói đen và lửa nhanh chóng lan rộng. Người thuê trọ phát hiện sự cố liền hô hoán, tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm các tầng trên, khiến mọi nỗ lực dập lửa bất thành. Thời điểm này trong nhà có nhiều người; họ hốt hoảng tìm cách tháo chạy ra ngoài.

Cảnh sát chữa cháy được huy động đến hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: X.N

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia nhiều hướng phun vòi rồng để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 5h10, ngọn lửa được dập tắt. Nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn khiến một người bị thương, căn nhà cháy đen, hư hỏng. Ảnh: X.N

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận tầng bốn và đưa chị T.T.T.H. (25 tuổi), người bị mắc kẹt và bị thương, ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chị H. được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Nạn nhân bị bỏng khoảng 30% cơ thể.

Hiện công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.