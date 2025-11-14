XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h57 ngày 14/11, một vụ cháy căn hộ xảy ra trên tầng 5 của nhà A2 khu tập thể Trung Tự (đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Hà Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết, khi đang đi ở đường Phạm Ngọc Thạch, họ bất ngờ phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại phần "chuồng cọp" của căn hộ trên tầng 5.

Đám cháy xảy ra tại phần "chuồng cọp" trên tầng 5 của khu tập thể. Ảnh: Minh

"Nhiều người đi đường đã dừng lại để hô hoán người dân gọi Cảnh sát PCCC&CNCH và tìm cách dập lửa", người chứng kiến sự việc cho biết.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên và Đội PCCC&CNCH khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức dập lửa, hướng dẫn thoát nạn.

Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng "vòi rồng" dập tắt đám cháy. Ảnh: Minh

Bước đầu, cơ quan công an xác định tại thời điểm xảy ra cháy căn hộ khóa cửa, không có ai ở nhà. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, chống cháy lan các căn hộ xung quanh.