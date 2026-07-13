Theo Bangkok Post, đã có một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào rạng sáng 13/7 tại quán bar Na Ladprao thuộc quận Chatuchak, thủ đô Bangkok. Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng 30 phút để khống chế ngọn lửa.

"Vụ hỏa hoạn khiến 27 người tử vong tại chỗ và hàng chục người khác bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 9 nam và 18 nữ. Những người bị thương đã được đưa tới điều trị tại 7 bệnh viện", Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết.

Hiện trường vụ cháy quán bar tại Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Hiện trường vụ cháy quán bar tại Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Theo một quan chức địa phương, số người bị thương trong vụ cháy là 63 người, bao gồm 22 trường hợp nguy kịch. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cùng Tổng cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Teerapat Kachamat đã có mặt tại hiện trường.

"Phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói. Theo lời các nhân chứng, ngọn lửa bắt nguồn từ cầu dao điện tại khu vực sân khấu của quán bar. Hiện công tác nhận dạng các nạn nhân vẫn đang được tiến hành", Thủ tướng Anutin nói.

Vụ cháy tại quán bar Na Ladprao là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Thái Lan trong thời gian gần đây.