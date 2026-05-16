Báo Thai Nation đưa tin các cơ quan chức năng Thái Lan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn xảy ra lúc 15h40 chiều 16/5 (giờ địa phương) trên đường Asok-Din Daeng, đoạn giữa giao lộ Rama IX và giao lộ Asok–Phetchaburi ở quận Ratchathewi thuộc Bangkok.

Khi các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường lúc 15h51, họ phát hiện một tàu hỏa đã va chạm với xe buýt công cộng cùng một số phương tiện giao thông khác. Chiếc xe buýt khi đó cháy dữ dội và gây ra nhiều tiếng nổ nhỏ liên tiếp.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng phun nước khống chế ngọn lửa trong khi các nhân viên cứu hộ đưa những người bị thương đến bệnh viện. Đến 15h59, tình hình đã được kiểm soát. Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan liên quan sau đó đã phong tỏa khu vực, tiến hành kiểm tra chiếc xe buýt và xác nhận có 8 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Trong tuyên bố đưa ra chiều muộn 16/5, Thứ trưởng Giao thông Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho hay tai nạn do chiếc xe buýt của Cơ quan Vận tải công cộng Bangkok (BMTA) bị mắc kẹt tại đèn đỏ trong khi vẫn nằm trên đường ray tàu hỏa trước lúc va chạm xảy ra. Do vậy, thanh chắn đường sắt không thể hạ xuống.

Trong khi đó, đoàn tàu hỏa lại chở nhiều container nên có tải trọng nặng và không thể phanh kịp để tránh va chạm với xe buýt.

Giám đốc BMTA Kittikan Chomdoung Charuworapolkul đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng và những nạn nhân bị thương trong vụ việc, đồng thời tuyên bố cơ quan này sẽ khẩn trương hỗ trợ và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.