Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h38 ngày 26/4, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty TNHH túi xách Youli Việt Nam ở thôn Vạn Tải, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng. Ngọn lửa bùng phát từ kho nguyên vật liệu chứa thùng keo, vải, bìa.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng xe chữa cháy khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Tứ Kỳ và lực lượng PCCC cơ sở dập lửa.

Vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH túi xách Youli Việt Nam

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 200m2 nhà kho và nguyên vật liệu bên trong; không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ thiệt hại về tài sản và nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Cùng thời điểm trên, một đám cưới đang được tổ chức ngay bên cạnh công ty xảy ra hỏa hoạn. Cô dâu và nhiều người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.