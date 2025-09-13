Sáng 13/9, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận với VietNamNet về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đồ Sơn rạng sáng cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh từ Công an TP Hải Phòng, vào lúc 1h13, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại kho thành phẩm của Công ty da giày Cheng V, thuộc KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã huy động 6 xe chữa cháy từ các đơn vị khu vực 1, 2, 3 và Đội chữa cháy chuyên ngành của KCN Đồ Sơn đến hiện trường.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng trong Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khoanh vùng và khống chế, không để lửa lan sang các nhà xưởng và khu vực lân cận.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một số công nhân đang làm việc bên trong kho, nhưng đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Ngọn lửa bốc cao, kèm theo khói đen dày đặc và nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực cháy. Hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC trắng đêm tham gia chữa cháy.

Tính đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để tiếp tục làm mát khu vực xảy ra cháy, ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng huy động trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia chữa cháy. Đặc biệt robot chữa cháy cũng được huy động.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng PCCC mệt nhoài sau khi chữa cháy.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.