Quảng Ngãi:

Chiều 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h49 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, thuộc tổ dân phố Liên Hiệp 1A.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh: N.Đ

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 sau đó được điều động đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến 9h31, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.T.T. (SN 1974, trú xã Tịnh Khê), phó hiệu trưởng nhà trường đã tử vong. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.Đ