XEM VIDEO. (Nguồn: Văn Nhật)

Sáng 1/9, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy chợ nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 31/8, chợ Đắk Sắk (ở thôn Hòa Phong) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do có nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đắk Sắk nhanh chóng điều lực lượng, công cụ, phương tiện phối hợp với Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 - Phòng PC07 và các lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 0h10 ngày 1/9, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo ông Nguyễn Văn Phò, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 16 ki-ốt của 9 hộ dân, tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lúc nửa đêm. Ảnh: VN

Rất nhiều hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: VN

Đám cháy làm sập mái tôn. Ảnh: VN

Một ki-ốt bị cháy hết hàng hóa. Ảnh: VN