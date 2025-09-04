XEM CLIP:

Ngày 4/9, Công an phường An Lạc phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn tại một công ty nằm trên đường số 4.

Khoảng 7h30 cùng ngày, nhiều người phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ khu vực tầng cao của căn nhà 4 tầng, trụ sở của một công ty hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm và kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ clip

Nghe tri hô của người dân, bảo vệ công ty liền ngắt điện cầu dao chính của căn nhà, rồi cùng 4 người khác cầm bình chữa cháy mini để dập lửa. Hành động này đã giúp kìm hãm ngọn lửa, ngăn không cho lan nhanh.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường.

Lúc này, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến lực lượng tại chỗ phải tháo chạy ra khỏi tòa nhà, xuống đường. Một số thực khách đang ăn uống phía ở các hàng quán gần đó cũng sơ tản ra xa khu vực cháy.

Lực lượng cứu hỏa triển khai từ nhiều hướng để tiếp cận và khống chế đám cháy, ngăn không cho lan sang các nhà dân liền kề.

Khu vực cháy là sân thượng công ty. Ảnh: KM.

Tại hiện trường, khu vực cháy là sân thượng của căn nhà, nơi nhiều đồ đạc đã bị hư hỏng. May mắn, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.