Lửa đỏ rực kèm khói đen bao trùm nhà xưởng ở TPHCM. Ảnh: HC.

Khoảng 0h sáng nay (22/8), người dân sinh sống trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân cũ), TPHCM phát hiện khói đen cuồn cuộn kèm theo lửa đỏ rực từ một xưởng sản xuất bóng đèn.

Bảo vệ hô hoán tiếp cận đám cháy nhưng bất lực. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, gây ra sức nóng lớn làm biến dạng mái tôn của xưởng.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy lớn nhà xưởng sản xuất bóng đèn. Ảnh: HC.

Tại đây, lính cứu hỏa phải dùng búa phá tường để tiếp cận và phun nước dập lửa. Bên trong xưởng, lửa vẫn đỏ rực, lực lượng PCCC phải liên tục phun nước để khống chế.

Lo ngại đám cháy lan sang các hộ dân bên cạnh, nhiều người dân đã phải kéo vòi nước, dùng can 20 lít để tạt lên tường nhà làm mát.

Đến 7h sáng nay, khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường

Sau hơn 2 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 2h30 cùng ngày. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ bên trong xưởng và đưa ra ngoài chăm sóc y tế kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.