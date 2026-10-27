Điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (An Giang), người đàn ông bị xe tải tông trực diện dẫn tới tử vong.

Chiều 27/10, đại diện UBND xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết một vụ tai nạn đã xảy ra trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KL

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh L.M.H. (SN 1993, trú tại xã Thạnh Đông, An Giang).

Khoảng 17h ngày 26/10, tài xế Ng.Q.D. (SN 1991, trú tại phường Tô Châu, An Giang) điều khiển xe tải biển số 68H-092XX chở hàng đông lạnh chạy trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Giá, hướng từ khu vực Rạch Giá đi Lộ Tẻ.

Khi đến đoạn qua ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Đông, xe tải va chạm với xe máy biển số 68AC-021XX do anh H. điều khiển chạy ngược chiều trên cao tốc.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. cùng xe máy văng ra xa. Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ; hai phương tiện hư hỏng.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe máy chạy ngược chiều trên đường cấm.