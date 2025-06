Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tạm giữ Chau Chan Nô (32 tuổi, ngụ xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã An Hảo (thị xã Tịnh Biên) về việc tại khu vực trước cổng chợ An Hảo xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Tầm

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ, trấn an dư luận.

Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là V.Đ.T. (19 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang); còn nghi phạm là Chau Chan Nô.

Nhận định đối tượng có khả năng bỏ trốn qua Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đồn biên phòng chốt chặn tại cửa khẩu, đường mòn, tiểu ngạch. Đến khoảng 8h ngày 11/6, Chau Chan Nô bị bắt tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Đối tượng Chau Chan Nô tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Đối tượng Nô khai, tối 10/6, trong lúc chờ bạn ở trước cổng chợ An Hảo thì gặp T. cùng V.M.C. chạy xe nẹt pô. Cho rằng bị khiêu khích, Nô mang theo dao bấm (dài khoảng 20cm), rủ thêm nhóm bạn tìm đánh 2 thanh niên này.

Thấy nhóm của Nô rượt đuổi, C. kịp thời thoát thân. Trong khi đó, T. chạy được một đoạn thì té ngã, bị Nô dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nô thuê nhà trọ ngủ qua đêm rồi bỏ trốn đến khu vực cửa khẩu thì bị bắt giữ.