Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của du khách tại các villa, nhà hàng, khách sạn, resort cao cấp trên địa bàn TP Phú Quốc.

Trước đó, trên địa bàn TP Phú Quốc xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản tại nhà dân, khách sạn. Cuối tháng 5 vừa qua, phòng CSHS lập Ban chuyên án, nhanh chóng xác định đây là nhóm đối tượng phạm tội có tổ chức, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Ba đối tượng Khá, Nhớ và Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát mật phục, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Khá (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Nhớ (39 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Anh khai thực hiện 3 vụ trộm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở phường An Thới, TP Phú Quốc; lấy trộm tài sản của khách người nước ngoài (Ấn Độ) và khách trong nước, với số tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đối tượng Khá thực hiện 8 vụ trộm nhà dân, lấy đi nhiều tiền, vàng, điện thoại trị giá hơn 250 triệu đồng.

Đến ngày 11/6, từ nguồn tin trinh sát, Ban chuyên án phát hiện Tạ Quốc Sĩ (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Ngọc Phi (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi từ Phú Quốc lên TPHCM tiêu thụ tài sản của các vụ trộm cắp trước đó.

Khoảng 11h cùng ngày, ngay khi Sĩ và Phi vừa xuống sân bay Phú Quốc thì bị các mũi trinh sát đón lõng, bắt giữ.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phi và Tạ Quốc Sĩ. Ảnh: CACC

Sĩ và Phi khai do cần tiền tiêu xài nên bàn bạc đi trộm cắp tại các khu nghỉ dưỡng tại phường An Thới. Hai đối tượng này sử dụng bè tự chế bơi ra cách bờ khoảng 20m, lấy vỏ lãi đi đến các khu nghỉ dưỡng chờ thời cơ.

Đêm khuya nếu phát hiện có căn villa nào bật đèn, Sĩ và Phi lên bờ tiếp cận mục tiêu. Trong khi Phi đứng cảnh giới, Sĩ trèo qua hàng rào, phá cửa đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm nay đến khi bị bắt, cả 2 đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp, lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bè tự chế của 2 đối tượng Sĩ, Phi. Ảnh: CACC

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đánh giá cáo tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị tham gia Ban chuyên án. Trong vòng 15 ngày, Ban chuyên án đã bắt 2 nhóm với 5 đối tượng, khai nhận thực hiện 40 vụ trộm cắp, tài sản thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.

"Việc triệt xóa các nhóm trộm cắp tài sản được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và du khách ghi nhận, khen ngợi; qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, thu hút du khách đến với Phú Quốc", Giám đốc Công an tỉnh thông tin.