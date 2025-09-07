Khoảng 19h50 tối 7/9, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một xưởng lốp ô tô nằm gần siêu thị Từ Sơn, thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo khói đen dày đặc, gây hoảng loạn cho người dân khu vực lân cận.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH cùng nhiều phương tiện đã tới hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy. Anh T.Q

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Đàm Thế Sử - Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết: “Đám cháy xảy ra tại một xưởng lốp ô tô có diện tích lớn. Do lửa lan nhanh, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Hiện tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp xử lý.”

Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.