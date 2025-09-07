XEM CLIP:

Tối 7/9, Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ hỏa hoạn tại bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 13h02 ngày 30/8, đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực trụ T2, nhanh chóng lan rộng trong bãi xe.

Đến 13h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt sau đó 15 phút. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng diện tích cháy lên tới khoảng 300m², khiến hơn 500 xe máy các loại bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, đồng thời trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định hiện trường để xác định nguyên nhân.

Kết quả bước đầu cho thấy, vụ cháy không xuất phát từ hành vi tác động của con người. Điểm phát lửa được xác định nằm cách trụ T2 khoảng 4,3m và cách mép đường 1,8m. Các mẫu vật, sản phẩm cháy đã được thu giữ, niêm phong để phục vụ công tác giám định.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kết cấu cầu Vĩnh Tuy, đồng thời thống kê, giám định thiệt hại đối với phương tiện và công trình.

Nguyên nhân chính xác cùng trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan vẫn đang được khẩn trương làm rõ.