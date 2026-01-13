Chế độ ăn keto được thiết kế với hàm lượng chất béo rất cao, lượng protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tác động tích cực đến hoạt động điện học của não, giúp kiểm soát cơn động kinh.

Một số chất béo trong chế độ ăn keto

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc".

Giảm rõ rệt tần suất cơn giật

Theo nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Phoenix (Hoa Kỳ), ở trẻ em không còn đáp ứng với thuốc, chế độ ăn keto giúp giảm ít nhất 50% số cơn giật, 10-20% bệnh nhân có thể hết cơn động kinh hoàn toàn.

Ở người trưởng thành, các nghiên cứu cho thấy giảm ≥50% cơn co giật ở 22 - 70% với chế độ dinh dưỡng sinh ceton cổ điển và 12 - 67% với MAD; một số người bệnh hoàn toàn hết cơn.

Hiện nay, chế độ ăn keto được triển khai theo ba hình thức gồm:

Bữa ăn keto: được tạo nên bởi sự kết hợp từ thực phẩm và các nguyên liệu giàu chất béo hoặc pha từ các công thức giàu béo hoặc sữa thông thường kết hợp với thành phần giàu chất béo.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses)/ Thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền: là các công thức keto dạng uống liền, có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đúng tỷ lệ keto mục tiêu theo yêu cầu, giảm tác dụng phụ đồng thời hỗ trợ sự tuân thủ chế độ ăn và mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người bệnh và người chăm sóc.

Sử dụng linh hoạt bữa ăn keto và thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

Lời giải cho bài toán tuân thủ trong dài hạn

Lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto ngon miệng của Ajinomoto Việt Nam.

Tại các quốc gia phát triển, chế độ ăn keto đã được triển khai trong nhiều thập kỷ với mục tiêu không chỉ giúp kiểm soát cơn động kinh mà còn hướng tới giảm liều hoặc ngưng thuốc chống động kinh,[NN1] để bệnh nhân hòa nhập cuộc sống bình thường. Để hỗ trợ tuân thủ cho bệnh nhân, các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền đã được nghiên cứu và phát triển, mang lại sự thuận tiện cho cả người bệnh và người chăm sóc.

Tại Tập đoàn Ajinomoto, với thế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ hơn 100 năm nghiên cứu và ứng dụng “Khoa học về Axit amin”, Tập đoàn Ajinomoto và Công ty Ajinomoto Cambrooke (một thành viên của Tập đoàn tại Mỹ) đã phát triển và mang đến các sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học thương hiệu KetoVie® dành cho người bị động kinh kháng thuốc.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã chính thức đưa sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani về thị trường Việt Nam.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ.

Sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn keto, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương… Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Theo công bố của nhà sản xuất, sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật với: 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng; 20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng.

Bữa ăn keto khi áp dụng kĩ thuật chế biến đúng cách

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ người bệnh động kinh, Ajinomoto Việt Nam không ngừng triển khai nhiều sáng kiến giá trị như Dự án Bữa ăn học đường và Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Ajinomoto Việt Nam tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà. Tại đây, người tham gia được cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp dinh dưỡng cùng kỹ thuật chế biến món ăn keto giàu chất béo và ngon miệng, trực tiếp thực hành nấu và thử vị món ăn keto cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam.

