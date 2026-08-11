Trong bộ ảnh mới nhất với chủ đề “Từ chiếc ôm của mẹ đến lá chắn chủ động”, mỗi cái ôm dịu dàng không chỉ tôn vinh câu chuyện về tình mẫu tử, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ con trước bệnh do não mô cầu, căn bệnh có thể diễn tiến nhanh và khó lường. Tại Việt Nam, bệnh đã ghi nhận sự lưu hành của 4 nhóm huyết thanh A, C, Y và W. Trong đó, nhóm W và C có tỷ lệ tử vong cao, khiến việc chủ động phòng ngừa từ sớm càng trở nên cần thiết.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và những trăn trở của người lần đầu làm mẹ

Trong bộ ảnh mới thực hiện cùng con trai Renzo, Á hậu chọn những khung hình giản dị nhưng đầy ắp yêu thương: một cái ôm thật chặt như muốn chở che con, một ánh nhìn dịu dàng dõi theo từng cử động nhỏ, một khoảnh khắc mẹ con tựa vào nhau đầy bình yên. Không cầu kỳ, bộ ảnh ghi lại những cảm xúc rất đỗi đời thường của một người mẹ lần đầu ôm con vào lòng và đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn.

Bộ ảnh mới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và con trai Renzo lan tỏa thông điệp: “Tiêm phòng 4 nhóm, ôm trọn yêu thương”

Quỳnh Châu cho biết, từ khi có con, cô nhận ra mình cũng đang “lớn lên” mỗi ngày cùng con. Mỗi ngày con lớn là một ngày mẹ học thêm một cách yêu và thêm một lần thấu hiểu trách nhiệm của mình. Có những điều không thể hiện bằng lời nói, cũng không nằm trọn trong những cái ôm âu yếm, mà là sự âm thầm tìm hiểu, chuẩn bị và lựa chọn đúng đắn để trao cho con một “tấm khiên” đủ vững vàng, giúp con tự tin bước ra thế giới.

“Từ ngày có con, Châu hiểu rằng yêu thương không chỉ là ôm con thật chặt, mà còn là chủ động chuẩn bị để con được lớn lên khỏe mạnh, vững vàng hơn”, cô nói.

Đó cũng là lý do Quỳnh Châu quan tâm nhiều hơn đến việc chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có bệnh do não mô cầu, giúp con luôn khỏe mạnh, tự tin khám phá thế giới trong hành trình khôn lớn.

Với Chế Nguyễn Quỳnh Châu, thương con không chỉ là chở che con hôm nay, mà còn là chuẩn bị cho con một “lá chắn” vững vàng trên hành trình khôn lớn.

Vi khuẩn não mô cầu - Mối nguy có thể cướp đi tương lai của trẻ chỉ trong 24 giờ

Theo các chuyên gia y tế, bệnh do não mô cầu thường khởi đầu với những biểu hiện rất dễ nhầm lẫn như sốt, mệt mỏi hay đau đầu, nhưng phía sau những dấu hiệu tưởng chừng thông thường ấy, bệnh có thể diễn tiến cực nhanh.

Đáng lo ngại, bệnh gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết và có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện Việt Nam đã ghi nhận sự lưu hành của 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W. Trong đó, W và C là 2 nhóm huyết thanh có tỷ lệ tử vong cao.

Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch non yếu có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu, diễn tiến nhanh, để lại nhiều di chứng. Ảnh: Shutterstock

Đặc biệt, trẻ dưới 2 tuổi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao do hệ miễn dịch còn non yếu. Trẻ càng nhỏ, bệnh càng có xu hướng diễn tiến nhanh, khiến thời gian phát hiện và can thiệp càng trở nên cấp bách.

Không chỉ đe dọa tính mạng, ngay cả khi được cứu sống, cứ 5 người sống sót thì có 1 người có thể phải đối mặt với những di chứng lâu dài, như cắt cụt chi, sẹo co kéo, mất thính lực, suy giảm trí tuệ, khó khăn trong học tập hoặc các vấn đề về tâm lý và hành vi. Do đó, cuộc đua sinh tử trong 24 giờ càng trở nên khốc liệt nếu con chưa có lá chắn bảo vệ diện rộng từ sớm.

Bệnh do não mô cầu có thể khởi đầu bằng những triệu chứng dễ nhầm lẫn nhưng diễn tiến cực nhanh, đe dọa tính mạng chỉ trong vòng 24 giờ. Ảnh: Shutterstock

Chủ động xây “lá chắn” bảo vệ con trước 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W

Nhiều ba mẹ cho rằng chỉ cần con đã tiêm vắc xin não mô cầu là đã được bảo vệ. Tuy nhiên, vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh khác nhau và không phải vắc xin nào cũng có phạm vi bảo vệ giống nhau. Vì vậy, việc hỏi ý kiến bác sĩ để bảo vệ đầy đủ trước các nhóm huyết thanh não mô cầu là điều rất quan trọng.

Phụ huynh hỏi ý kiến bác sĩ về biện pháp phòng ngừa bệnh do não mô cầu bằng tiêm chủng.

Ảnh: Shutterstock

Hiện nay, vắc xin não mô cầu cộng hợp tứ giá giúp phòng ngừa 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W trong 1 mũi tiêm - những nhóm đã được ghi nhận sự lưu hành tại Việt Nam. Vắc xin não mô cầu tứ giá đã có nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam.

Đừng chờ đợi, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về vắc xin não mô cầu cộng hợp tứ giá để phòng ngừa bốn nhóm huyết thanh A, C, Y, W.

Hải Đường