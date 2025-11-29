Trên thị trường xe đã qua sử dụng, dịch vụ kiểm tra xe cũ (check xe) từ bên thứ ba được ví như chiếc phao cứu sinh cho người dùng. Người mua xe cũ sẵn sàng chi tiền chỉ để đổi lại hai chữ “yên tâm", tránh mua phải xe bị tai nạn đâm đụng, ngập nước.

Hình ảnh chiếc Ford Explorer được xác nhận đã từng bị tai nạn vào cuối năm 2024. Ảnh: Đặng Thuần

Đầu tháng 11, cộng đồng buôn xe cũ "dậy sóng" trên mạng xã hội về trường hợp một chiếc Ford Explorer 2022 từng gặp tai nạn nghiêm trọng, vỡ nát cả đuôi xe vào cuối năm 2024 lại vượt qua khâu kiểm tra của gara Ô tô Chữ Tín (số 276, Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội) – một đơn vị vốn được coi là có uy tín lâu năm trong lĩnh vực "check xe" ở miền Bắc.

Tại thời điểm kiểm tra xe vào tháng 5/2025, chiếc Ford Explorer được gara này kết luận là "sát xi nguyên bản".

Tài khoản facebook Đặng Thuần, một thợ chuyên check xe cũ cũng liên tục đăng tải những hình ảnh chiếc xe này bị đâm đụng trong quá khứ, bẹp rúm cả nửa sau.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc xe Ford Explorer này đã trải qua 2-3 đời chủ. Xe mang BKS tỉnh Thanh Hóa, sau đó được đưa vào TPHCM và cuối cùng bán ra Hà Nội. Chủ xe hiện là anh Trần Mạc H.N (trú tại TP Hà Nội).

Trao đổi với VietNamNet hôm 29/11, anh Tạ Ngọc Đức - chủ gara Ô tô Chữ Tín cho biết, chiếc Ford Explorer trên đúng là đã được kiểm tra kỹ thuật tại gara.

Ngay khi sự việc ồn ào trên mạng xã hội, gara đã liên lạc với chủ xe và tìm hiểu, kiểm tra lại quy trình "khám xe" nội bộ. Kết quả, gara xác nhận, sự việc phản ánh trên mạng xã hội là đúng.

Trên thực tế, chiếc xe Ford Explorer đã gặp tai nạn tại khu vực Bãi Vọt, tỉnh Nghệ An vào thời điểm cuối năm 2024. Xe đang dừng đỗ bên đường thì bị một xe khác đâm mạnh từ phía sau, dẫn đến toàn bộ đuôi xe bị biến dạng, hư hại nặng. Xe chỉ bị ảnh hưởng khung gầm, không ảnh hưởng đến phần máy móc.

Sau đó, chiếc xe được phục hồi. Xưởng sửa chữa đã đặt mua nửa phần đuôi xe từ nước ngoài để hàn thay thế vào phần đuôi xe bị vỡ nát.

Khi đến kiểm tra tại gara Ô tô Chữ Tín vào tháng 5 mới đây, đơn vị đã để "lọt lưới" chiếc Ford Explorer này, không phát hiện ra dấu vết sửa chữa nên đã kết luận "sát xi nguyên bản".

Trao đổi với VietNamNet, anh Tạ Ngọc Đức thừa nhận, gara đã có thiếu sót trong quá trình kiểm tra chất lượng xe cũ. Đơn vị này đã xin lỗi và đề nghị mua lại chiếc Explorer từ khách hàng theo giá thị trường.

Chiếc xe Ford Explorer "lỗi" đã được Ô tô Chữ Tín mua lại từ khách hàng để khẳng định uy tín nếu sai sót đến từ đơn vị kiểm tra xe. Ảnh: NVCC

Được biết, anh Trần Mạc H.N, chủ xe Ford Explorer đã đồng ý phương án đền bù này.

Sau vụ việc, anh Tạ Ngọc Đức bày tỏ, đây là bài học đắt giá đối với toàn bộ đội ngũ gara, đặc biệt trong bối cảnh lượng xe đến kiểm tra ngày một nhiều, áp lực kiểm tra vừa nhanh vừa chuẩn luôn treo trên đầu kỹ thuật viên.

Khi thị trường xe cũ chưa thực sự minh bạch, tìm đến đơn vị kiểm tra xe uy tín giống như mua "bảo hiểm" giúp người mua xe cũ có thể an tâm hơn. Ảnh: Ngô Minh

Sự việc lần này cũng là lời cảnh báo cho khách hàng mua xe cũ tại Việt Nam. Khi mua xe, khách có thể mang đến gara tư nhân có uy tín hoặc đến thẳng các trung tâm bảo dưỡng, bảo hành chính hãng để được kiểm tra đúng quy chuẩn, đảm bảo kết quả có độ tin cậy cao.

