Hôm nay (11/3), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Duy (25 tuổi, quê Hậu Giang ) về tội “Giết người”; anh trai Duy là Lê Minh Thuận (29 tuổi) và Dương Văn Vũ (34 tuổi, quê Bến Tre) bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”; bị cáo Đặng Văn Kha (49 tuổi, quê Tây Ninh) và Lê Hoài Bảo (44 tuổi, quê Khánh Hòa) bị xét xử về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo cáo buộc, khoảng 3h ngày 2/12/2023, anh Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Đình Hiếu đến tiệm massage ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TPHCM) để sử dụng dịch vụ.

Khoảng 7h10 cùng ngày, có 2 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) tới mua vé sử dụng dịch vụ và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mã QR. Dù được hướng dẫn thanh toán bằng số tài khoản nhưng 2 vị khách này không đồng ý và đòi gặp quản lý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Chứng kiến sự việc, Lê Minh Thuận (là quản lý tiệm massage) đã lớn tiếng cãi nhau với khách. Bực tức, Thuận chạy lên lầu lấy kiếm. Lúc này, Lê Minh Duy nghe tiếng ồn nên chạy ra xem thì được lễ tân kể lại sự việc. Nghe xong, Duy giật thanh kiếm trong tay Thuận rồi chạy xuống dưới.

Xuống tới nơi, nhìn thấy anh Hải và anh Hiếu, nghĩ hai anh là khách vừa có mâu thuẫn với Thuận, Duy dùng kiếm chém 1 nhát vào ngực trái anh Hải rồi quay qua chém 3 nhát vào tay, vai của anh Hiếu.

Hoảng sợ, anh Hiếu bỏ chạy thì Duy đuổi theo, nắm cổ áo định chém tiếp thì Thuận chạy đến cho biết đã chém nhầm người và can ngăn, giật thanh kiếm trên tay Duy đem đi giấu.

Thấy anh Hải chảy nhiều máu, Duy và Thuận chở đi cấp cứu nhưng anh Hải đã tử vong trước khi nhập viện.

Lúc này, Duy kêu anh trai tháo dây chuyền và lắc vàng đưa cho Duy để bán lấy tiền bỏ trốn. Sau đó, Duy nhờ Nguyễn Thị Hoàng My (là nhân viên tiệm massage) chở đi bán vàng.

Trên đường đi, Duy đổi ý và nhờ My chở về nhà trọ của My. Tại đây, My đi mua đồ ăn sáng còn Duy ngồi kể cho Dương Văn Vũ (chồng của My) nghe việc vừa chém người và định trốn về quê hoặc sang Campuchia.

Sau đó, Duy nhờ Vũ bán giúp trang sức bằng vàng để có tiền bỏ trốn. Sau khi bán vàng, Vũ còn chở Duy ra bến xe Miền Tây.

Trên đường đi, Duy điện thoại cho Lê Hoài Bảo nhờ Bảo giúp trốn qua Campuchia. Bảo đồng ý và gọi điện thoại cho Đặng Văn Kha nhờ giúp. Sau đó, Kha liên lạc với đối tượng tên Thanh (không rõ lai lịch) nhờ Thanh đưa Duy đi. Sau khi móc nối được với Thanh, Kha đã đặt grab cho Bảo di chuyển lên cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Lên tới Mộc Bài, Thanh cho người đón rồi chở Duy vượt biên qua đường mòn sang Campuchia.

Hôm sau, Duy điện thoại cho mẹ thì được bà khuyên ra đầu thú. Sau đó, Duy trở về và tới công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đầu thú.

Quá trình xét hỏi, xét thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.