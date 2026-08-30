Thanh Hoá:

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, thường xuyên uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con.

Ngày 28/1/2021, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Hiền xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, đối tượng dùng dao chém gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.N. (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D. (SN 1942), cùng trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Hiền bị bắt giữ sau hơn 5 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian lẩn trốn, Hiền đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc, không sử dụng điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tránh bị phát hiện.

Qua quá trình rà soát, xác minh các manh mối, cơ quan chức năng đã lần ra tung tích và xác định nơi Hiền đang lẩn trốn tại TP Huế sau hơn 5 năm trốn truy nã.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Hiền để xử lý theo quy định của pháp luật.