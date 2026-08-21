Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Chương Mỹ đã vận động thành công Đặng Thị Tâm (SN 1982, trú Tổ dân phố Biên Giang, phường Chương Mỹ) trở về Việt Nam và ra đầu thú.

Đối tượng Đặng Thị Tâm. Ảnh: CACC

Đặng Thị Tâm là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 20 ngày 17/1/2011 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội về hành vi mua bán trẻ em.

Theo Công an phường Chương Mỹ, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Tâm đã rời khỏi địa phương và trốn sang Trung Quốc từ năm 2011.

Sau nhiều năm truy tìm, Công an phường kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng trở về.

Lực lượng công an nhiều lần chủ động liên hệ, làm việc với gia đình, người thân của Tâm, tuyên truyền, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, vận động gia đình tích cực phối hợp, thuyết phục Tâm sớm trở về Việt Nam và ra đầu thú để được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đến ngày 19/8, Đặng Thị Tâm đã trở về Việt Nam và tự nguyện đến trụ sở Công an phường Chương Mỹ đầu thú.

Ngay sau đó, Công an phường tiến hành các thủ tục tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao Đặng Thị Tâm cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.