Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp Công an xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (65 tuổi, quê phường Phước Thới, TP Cần Thơ), đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ từ năm 1997.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, Minh bị Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong thời gian bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm tránh việc xử lý của pháp luật.

Ngày 29/9/1997, Công an huyện Ô Môn (cũ) phát quyết định truy nã đối với Minh về hành vi Trốn khỏi nơi giam, giữ.

Suốt gần 30 năm, Minh liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc và dùng nhiều thủ đoạn che giấu tung tích nhằm trốn tránh pháp luật.

Mới đây, qua công tác rà soát, xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phát hiện Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang nên tổ chức truy bắt.

Phòng CSHS phối hợp Công an xã Hòn Đất tổ chức bắt giữ Minh, kết thúc gần 30 năm lẩn trốn của đối tượng.

Hiện Nguyễn Ngọc Minh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.