Trào lưu chép kinh và ấn tống kinh sách

Trào lưu chép kinh Phật để tĩnh tâm, cầu an đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, đặc biệt là sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025 và Lễ cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – bảo vật quốc gia Ấn Độ qua 9 tỉnh/thành trên cả nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, kể cả những người không theo đạo Phật.

Nhiều người cho rằng, việc thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Phật có nhiều lợi ích như: Chép kinh Địa Tạng giúp siêu độ vong linh, sớm có con và sinh con dễ nuôi, hồi hướng cầu an cho cha mẹ; chép kinh Sám hối giúp thân tâm thư thái, nhẹ nhàng, thoát khỏi ám ảnh tội lỗi; chép chú Đại bi giúp thanh lọc thân tâm, tăng trưởng lòng từ bi và phát triển trí tuệ, cầu hạnh phúc, bình an; chép kinh Dược sư với cầu mong trị lành trọng bệnh cả về thân và tâm; chép kinh Vu lan nhằm hồi hướng cầu an cho cha mẹ…

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đang được quảng bá trên các trang mạng xã hội

Hàng loạt status gieo duyên bán sổ chép kinh, gồm cả sổ trắng và sổ in sẵn chữ nét mờ để người sử dụng chép theo, đang được quảng bá trên các trang mạng xã hội, với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Chẳng hạn, shop “Minh Thư - Ấn phẩm Phật giáo” triển khai combo 5 sổ tay chép kinh nét in mờ (kinh Địa tạng, chú Đại bi, kinh Sám hối, kinh Dược sư, kinh Vu lan) với giá 139 nghìn đồng, tặng kèm 1 lá bồ đề mạ vàng ốp điện thoại, 1 chuỗi vòng tay 18 hạt, 1 bút gel chép kinh và 15 ngòi, 1 hướng dẫn chép kinh.

Shop “Tâm An – An trú trong hiện tại” có combo 5 sổ tay chép kinh tương tự, với giá khoảng 100 nghìn đồng, tặng kèm 2 bút gel chép kinh, 10 ngòi thay thế, 1 hướng dẫn chép kinh…

Có người bán còn công bố, với mỗi bộ kinh đặt thỉnh sẽ có 10.000 đồng được đóng vào quỹ phóng sinh, quỹ từ thiện trao cho các trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ấn tống kinh sách là việc in ấn số lượng lớn kinh sách để cúng dường các chùa và phân phát cho mọi người.

Bên cạnh chép kinh, trào lưu ấn tống kinh sách cũng đang phát triển mạnh. Ấn tống kinh sách là việc in ấn số lượng lớn kinh sách để cúng dường các chùa và phân phát cho mọi người.

Bảng giá ấn tống kinh sách khá đa dạng, mức thấp khoảng 6.000 đồng/cuốn, mức cao khoảng 50.000 đồng/cuốn, thậm chí cao hơn.

Sai 1 từ đồng nghĩa đã vô tình lan tỏa những điều không đúng với lời Phật dạy

Theo kinh Phật, cúng dường kinh sách, ấn tống và biên chép kinh sách được coi là việc công đức, giúp truyền bá chánh pháp của Đức Phật đến với mọi người, giúp nhiều người tinh tấn tu tập.

Chị Đàm Thị Ngọc Huyền (pháp danh Tâm Ngọc) là một phật tử tại gia, ở phố Quán Sứ, Hà Nội

Là một phật tử tại gia, chị Đàm Thị Ngọc Huyền (pháp danh Tâm Ngọc), ở phố Quán Sứ, Hà Nội, phân tích: Chép kinh là một cách đọc kinh Phật chậm rãi hơn. Nếu đọc kinh, mọi người có thể đọc rất nhanh, đôi khi không hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ. Còn khi chép kinh thì tuệ được khai mở dần thông qua từng lời kinh.

Bàn về xu hướng nhiều bạn trẻ hiện nay cũng quan tâm tới việc chép kinh, chị Huyền nhận định: “Khi mọi người, nhất là các bạn trẻ tìm đến đạo Phật cũng là tín hiệu đáng mừng. Vừa rồi, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam, hơn 16 triệu lượt người dân đến chiêm bái. Mọi người đều khởi tâm, dù phải xếp hàng bao nhiêu tiếng vẫn kiên nhẫn chờ đợi vào đảnh lễ. Điều này cho thấy ẩn sâu trong mỗi con người đều có tâm thiện, tính Phật. Thế nhưng, khi chép kinh, học theo lời dạy của Đức Phật, cũng cần có trí tuệ. Các bạn trẻ hãy tìm hiểu kỹ thông tin, chọn mua những cuốn kinh có bản quyền”.

Bản thân chị Huyền cũng thường xuyên tham gia ấn tống kinh sách, lan tỏa Phật pháp, nhưng chị không ủng hộ việc tự in kinh sách số lượng nhiều để ấn tống.

“Lan tỏa chánh pháp để mọi người đọc kinh sách, học theo những lời Phật dạy trong kinh sách là điều rất đáng quý. Trước mình cũng hay ủng hộ tiền công đức để in kinh sách, nhưng sau một thời gian, mình nhận thấy ấn tống kinh sách cũng phải làm cho đúng. Tùy tiện in ấn mà không được một đơn vị nào có thẩm quyền rà soát thì lại là làm sai, những cuốn kinh sách đó giống như một dạng sách lậu, và vô hình chung, việc lan tỏa kinh sách lại trở thành trộm pháp”, chị Huyền nói.

Toàn bộ kinh sách chị Huyền khởi tâm gieo duyên đều được thỉnh từ những nơi uy tín, đảm bảo bản quyền.

Bởi vậy, toàn bộ kinh sách chị Huyền khởi tâm gieo duyên, từ cuốn chỉ nhỏ bằng bàn tay tới cuốn khổ lớn, đều được thỉnh từ những nơi uy tín, đảm bảo bản quyền như Trung tâm biên, phiên dịch, xuất bản sách của chùa Long Hưng – Nhà sách Phật giáo Vĩnh Nghiêm.

“Đức Phật không bao giờ nói pháp của ta thì các con không được lấy. Nhưng nếu tự in ấn tràn lan, nhiều cuốn chất lượng rất xấu, không được kiểm định bởi những người, những tổ chức có chuyên môn, thì chỉ cần sai 1 từ, 1 chữ, 1 ý trong bản kinh, đồng nghĩa đã vô tình lan tỏa những điều không đúng với lời Phật dạy. Mình là người con Phật thì phải giữ giới, sống ở Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Không nên giữ quan “càng nhiều người đọc càng tốt” để rồi gieo cái sai cho hàng nghìn người. Khi đó, người ấn tống kinh sách sẽ bị tổn phước”, chị Huyền bày tỏ quan điểm cá nhân.

Ủng hộ việc các đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ phát tâm tìm hiểu Phật pháp, song chị lưu ý: “Đi theo con đường chánh pháp cũng cần có trí tuệ. Nhiều khi ranh giới giữa chánh với tà rất mỏng manh. Có trí tuệ mới phân định được chánh với tà. Trong Phật pháp có pháp học và pháp hành. Học đúng, hiểu đúng thì sẽ làm đúng”.