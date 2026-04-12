Cách đây 2 năm, chị Uông ký hợp đồng với một công ty môi giới hôn nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc) với mức phí khoảng 30.000 NDT (115 triệu đồng), để được giới thiệu 6 đối tượng, trang 163 đưa tin.

Trong đó, anh Vương được quảng bá là "ứng viên lý tưởng": sinh năm 1983, có nhà, có xe, thu nhập khoảng 600.000 NDT/năm (2,3 tỷ đồng). Sau khi gặp gỡ qua mai mối, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Chỉ sau 40 ngày quen biết, người đàn ông bắt đầu vay tiền với lý do gặp khó khăn trong công việc, ban đầu là 80.000 NDT (hơn 308 triệu đồng ). Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của chị Uông.

Sau đó, hàng loạt lý do được đưa ra để tiếp tục vay: cần tiền để "ghi điểm" nhằm thăng chức; chi phí tiếp khách, đặt vé máy bay cho lãnh đạo; hay đi công tác bị giữ lại, cần tiền "giải cứu".

Chị Uông ngỡ rằng được mai mối với người đàn ông lý tưởng nhưng nào ngờ lại là kẻ lừa đảo. Ảnh: 163

Tần suất vay dày đặc, gần như ngày nào anh ta cũng yêu cầu chị xoay tiền. Khi không còn khả năng, chị được gợi ý vay qua các nền tảng tín dụng. Tin vào tương lai về chung một nhà, chị Uông liên tục vay mượn từ người thân, ngân hàng, thậm chí vay online để đưa tiền cho bạn trai.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 4/2025, chị đã chuyển tiền 30 lần, tổng số tiền lên tới 1,3 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng). Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến chuyện trả nợ, người đàn ông đều tìm cách trì hoãn. Thậm chí, anh ta còn viện lý do mẹ qua đời để xin khất nợ.

Đầu năm 2025, khi các khoản nợ bị thúc ép, chị Uông rơi vào trạng thái suy sụp, thường xuyên khóc vì áp lực. Sau đó, người đàn ông đột ngột chặn mọi liên lạc và biến mất khỏi nơi ở.

Khi tìm hiểu để khởi kiện, chị phát hiện, "bạn trai" thật ra sinh năm 1980 chứ không phải 1983 như lời giới thiệu và anh ta cũng không hề làm việc tại doanh nghiệp nhà nước như đã nói.

Trong quá trình trình báo công an, một tình tiết gây sốc xuất hiện. Người mẹ mà người đàn ông nói đã qua đời… lại có mặt tại cơ quan chức năng. Người này cho biết sẽ thay con trai giải quyết, đề xuất bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, chị Uông từ chối vì phát hiện người đàn ông đang vướng nhiều vụ kiện và nợ nần chồng chất.

Đáng chú ý, đối tượng đã xuất cảnh sang Thái Lan từ tháng 2/2025 và chưa quay về. Theo luật sư, hành vi của người đàn ông có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý.