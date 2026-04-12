Nhờ người dân cạy cửa cuốn, người đàn ông thoát chết, bò ra từ biển lửa. Ảnh: DM

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một cửa hàng thực phẩm Grocers Basket vào khoảng 3h45 (giờ địa phương) trên đường Edgware, khu Paddingto (Anh).

Khi phát hiện sự việc, một nhóm người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và liều mình phá cửa, đập vỡ kính để tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài, DM đưa tin ngày 11/4.

Nhân chứng cho biết, nhóm người này đã cố gắng cạy cửa cuốn an ninh bên ngoài, trong khi ngọn lửa dữ dội bốc lên từ bên trong.

Chỉ ít giây sau khi tạo được một khe hở, người đàn ông mắc kẹt đã bò ra ngoài và được những người xung quanh kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Người đàn ông 36 tuổi đi chân trần, cơ thể phủ đầy tro bụi. Anh nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. May mắn, anh chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết, họ đã có mặt tại hiện trường sau khi được người dân báo tin. Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa và cấp cứu cũng được điều động đến ứng phó. Trong quá trình tham gia cứu nạn, một cảnh sát cũng bị thương và phải nhập viện, tuy nhiên tình trạng không nghiêm trọng.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi phần lớn cửa hàng tầng 1 và ảnh hưởng đến các căn hộ ở tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà.

Đáng chú ý, lính cứu hỏa đã phát hiện một bình gas bên trong khu vực tầng 2 và kịp thời xử lý, làm mát để ngăn chặn nguy cơ phát nổ.

Tổng cộng khoảng 40 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.