Sáng 9/4, tại một tiệm rửa xe trên đường Năng Lực (TP Nội Giang, Trung Quốc), tấm biển ghi dòng chữ: "Cứu hỏa, công an, quân nhân, bác sĩ, rửa xe miễn phí" khiến nhiều người tò mò.

Chủ tiệm là Chu Siêu (35 tuổi), từng là tài xế xe tải đường dài. Năm 2021, trong lúc đổ đèo, xe anh bất ngờ mất phanh, lao vào xe đầu kéo phía trước. Cabin biến dạng, hai chân tài xế bị kẹt cứng, trang QQ đưa tin.

Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, dùng nhiều thiết bị chuyên dụng mới đưa được anh ra khỏi đống sắt vụn.

"Đừng sợ, đừng nhìn xuống…", lời trấn an của một lính cứu hỏa lúc đó vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Dù được cứu sống, Chu Siêu buộc phải cắt bỏ chân trái. Cuộc sống tưởng như rơi xuống đáy. Nhờ sự động viên của người anh trai - một vận động viên khuyết tật, anh dần lấy lại tinh thần.

Năm 2022, anh bắt đầu tập luyện chèo thuyền, kiên trì suốt hơn 1 năm để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Năm 2024, Chu Siêu mở tiệm rửa xe tại Nội Giang.

Ngay ngày khai trương, anh dán thông báo: miễn phí rửa xe cho cứu hỏa, công an, quân nhân, bác sĩ; mỗi xe 1 lần/tháng.

"Tôi chỉ muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình. Họ xứng đáng được trân trọng", anh chia sẻ.

Người đàn ông mở tiệm rửa xe, tự tay tỉ mỉ làm mọi thứ dù khuyết một chân. Ảnh: QQ

Dù đi lại khó khăn, anh vẫn trực tiếp làm việc, từ xịt nước, phủ bọt đến lau chùi từng chi tiết nhỏ. Chính sự tỉ mỉ này giúp tiệm ngày càng đông khách. Điều đặc biệt là nhiều người dù thuộc diện miễn phí vẫn chủ động trả tiền.

Có bác sĩ sau lần đầu được miễn phí đã quay lại trả phí và còn giới thiệu thêm khách. Một số lính cứu hỏa cũng kiên quyết thanh toán dù biết việc ưu đãi. Thậm chí, có người còn mở thẻ tại tiệm để ủng hộ lâu dài.

Từ một người thoát chết trong gang tấc đến ông chủ tiệm rửa xe khuyết tật, câu chuyện của Chu Siêu không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh, mà còn là minh chứng cho một điều, sự biết ơn chân thành luôn có cách lan tỏa và quay trở lại theo cách ấm áp nhất.