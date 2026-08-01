Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/7, Việt Nam xuất khẩu gần 373.800 tấn hạt điều các loại, kim ngạch đạt gần 2,63 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu điều giảm nhẹ về lượng, nhưng tăng 3,1% về giá trị.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm nay, sản lượng điều của nước ta đạt 323.400 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù sản lượng nội địa tăng, nhưng để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp vẫn phải chi ra 3,02 tỷ USD nhập khẩu 1,81 triệu tấn điều thô nguyên liệu về chế biến, tăng 4% về lượng và tăng mạnh 12,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, ngành điều Việt Nam tiếp tục nhập siêu 390 triệu USD.

Về nguồn cung hạt điều cho Việt Nam, Campuchia giữ vị trí số 1 khi chiếm 54,1% về sản lượng và 56,3% về tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng điều nhập từ quốc gia láng giềng này lên tới 980.700 tấn, giá trị đạt hơn 1,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu điều từ Campuchia tăng 10,3% về lượng và tăng 25,9% về giá trị.

Ngoài ra, nước ta còn nhập khẩu điều từ các quốc gia như Bờ Biển Ngà, Tanzania, Nigeria và Ghana, với giá trị lần lượt là 320,6 triệu USD, 269 triệu USD, 146 triệu USD và 92,7 triệu USD.

Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới. Tuy nhiên, ngành điều của nước ta chủ yếu mạnh ở khâu chế biến, còn nguồn nguyên liệu nội địa chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu sản xuất.

Do đó, các doanh nghiệp thường phải nhập khẩu lượng lớn điều thô từ Campuchia và châu Phi. Điều thô nhập khẩu được các doanh nghiệp chế biến thành sản phẩm điều nhân và các sản phẩm từ điều trước khi xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.