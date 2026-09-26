Đảng viên cùng bàn việc của dân trong họp chi bộ

Tại Chi bộ thôn Lục Nà (xã Lục Hồn), một buổi sinh hoạt định kỳ không chỉ là dịp đánh giá những việc đã làm và triển khai nhiệm vụ tháng tới. Đây còn là lúc 55 đảng viên cùng ngồi lại, bàn những vấn đề đang đặt ra ngay trên địa bàn.

Đảng viên trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương hiến đất để thực hiện các dự án. Chuyện sâu bệnh trên cây lúa, cây dong riềng và giải pháp bảo vệ sản xuất cũng được đưa ra bàn bạc.

Ông Nông Tiến Đức, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, chi bộ chú trọng đổi mới ngay từ khâu chuẩn bị nội dung, lựa chọn những vấn đề thiết thực để đảng viên cùng trao đổi, tìm giải pháp.

Theo ông, với địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS), muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, thì nội dung phải gần dân, sát dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2026 của Chi bộ thôn Lục Nà

Cách làm này cũng giúp mỗi đảng viên thấy rõ hơn phần việc của mình sau cuộc họp. Thay vì chỉ thống nhất chủ trương, các nội dung được bàn bạc gắn với tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia giải quyết công việc chung.

Cán bộ hướng dẫn đảng viên sử dụng thành thạo Sổ tay điện tử

Cùng với đổi mới nội dung, Chi bộ thôn Lục Nà chú trọng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. “Nếu trước đây phần triển khai, quán triệt văn bản mất gần tiếng đồng hồ mỗi buổi sinh hoạt, nay rút xuống còn 20 đến 30 phút thôi, thời gian còn lại được dành để trao đổi về sản xuất, vận động nhân dân và những công việc cụ thể của thôn”, ông Đức chia sẻ thêm.

Từ nghị quyết đến từng phần việc

Ở thôn Nam Kim (xã Ba Chẽ), sự đổi mới trong sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ hơn qua cách đưa nghị quyết vào từng công việc cụ thể.

Trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, cải tạo các ngầm tràn phòng chống ngập lụt và chỉnh trang khu dân cư trên trục đường thôn, cán bộ, đảng viên cùng lãnh đạo thôn trực tiếp xuống từng tuyến đường, đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động và lắng nghe những băn khoăn của người dân.

Từ nội dung đã được thống nhất tại chi bộ, mỗi đảng viên được giao phần việc phù hợp. Người nắm tình hình, người tuyên truyền, người trực tiếp giải thích những vấn đề liên quan đến công trình.

Cách làm này giúp chủ trương không dừng lại trong cuộc họp, mà được chuyển thành hành động cụ thể tại cơ sở.

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư Chi bộ trực tiếp đến nhà nắm bắt và vận động người dân

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư Chi bộ thôn Nam Kim cho rằng, ở địa bàn vùng DTTS, để chủ trương đến được với người dân, cán bộ, đảng viên trước hết phải gần dân, hiểu dân và gương mẫu trong thực hiện. Vì vậy, chi bộ chú trọng những vấn đề cụ thể của thôn, đồng thời phân công đảng viên trực tiếp nắm tình hình và vận động nhân dân.

Ông Lý Xuân Hưng, Người có uy tín tại thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh cho rằng, việc đưa những vấn đề cụ thể của thôn vào sinh hoạt chi bộ giúp cán bộ, đảng viên nắm tình hình sát hơn.

Theo ông, khi những băn khoăn của người dân được phản ánh và trao đổi từ cơ sở, Người có uy tín cũng có thêm điều kiện tham gia tuyên truyền, giải thích, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Các chi bộ vùng DTTS đang chú trọng đưa những vấn đề nổi lên trong đời sống người dân vào sinh hoạt, thảo luận và phát huy vai trò của những đảng viên am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng. Từ những vấn đề của người dân và công việc của thôn, nội dung được đưa vào nghị quyết rồi trở lại đời sống bằng những phần việc cụ thể của cán bộ, đảng viên