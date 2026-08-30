Năm 1992, gia đình anh Bàn Thanh Minh (SN 1983, dân tộc Dao Đỏ) cùng 23 hộ dân rời quê Cao Bằng, vào vùng rừng núi Đắk Wil lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình anh phải làm thuê, làm mướn nhiều nghề để trang trải và từng bước gây dựng kinh tế.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Minh tích cực tham gia công tác Đoàn tại thôn Đoàn Kết. Với sự năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động ở địa phương, năm 2007, anh được kết nạp vào Đảng, sau đó được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ.

Năm 2017, anh Minh đảm nhiệm chức Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết và gắn bó với cương vị này đến nay.

Anh Bàn Thanh Minh (thứ 2 từ phải qua) đang kiểm tra lớp học chữ Nôm Dao. Ảnh: Hải Dương

Từ vùng đất khó đến thôn trù phú

Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, anh Minh luôn trăn trở tìm hướng đi giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Anh cùng Ban Tự quản thôn và các đoàn thể kiên trì vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Gia đình anh cũng tiên phong thực hiện để người dân thấy hiệu quả và làm theo.

Sau nhiều năm gây dựng, đến nay mỗi hộ dân trong thôn có từ 1ha đất sản xuất trở lên. Riêng gia đình anh Minh có khoảng 5ha cây trồng. Đời sống của người dân từng bước khấm khá, diện mạo thôn Đoàn Kết thay đổi rõ rệt.

Những tuyến đường đất lầy lội trước đây dần được thay bằng đường bê tông sạch đẹp. Trên các triền đồi, những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng ngày càng được mở rộng diện tích.

Dọc trục đường chính của thôn hiện có hơn 60 căn nhà cao tầng kiên cố, nhiều căn trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên. Nhiều hộ dân khác cũng đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang.

Theo thống kê, thôn Đoàn Kết hiện có 288 hộ, trong đó còn 6 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Thời gian tới, chi bộ và ban tự quản thôn tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để các hộ khó khăn từng bước vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Anh Bàn Thanh Minh. Ảnh: NVCC

Theo anh Minh, điều đáng quý ở Đoàn Kết không chỉ là đời sống kinh tế ngày càng được nâng lên mà còn là tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng của người dân.

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đều được bà con đồng thuận, nghiêm túc thực hiện.

Anh lấy ví dụ, với các khoản đóng góp theo quy định, ban tự quản thôn thường chỉ cần tổ chức thu tập trung một ngày tại hội trường. Những hộ đi làm xa chưa kịp về sau đó cũng chủ động mang đến nhà trưởng thôn để hoàn thành nghĩa vụ.

Gần 20 năm gắn bó với việc làng, việc thôn

Gần 20 năm tham gia công tác tại cơ sở trên nhiều cương vị, anh Minh đã trở thành một trong những cán bộ gần gũi, được người dân địa phương tin tưởng.

Nhiều năm, anh được khen thưởng danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và ghi nhận có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Một góc của thôn Đoàn Kết. Ảnh: Hải Dương

Đánh giá về Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết anh Minh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị, gần gũi và luôn nêu gương trong công việc cũng như đời sống.

Theo ông Tám, trong quá trình công tác, anh Minh luôn chủ động cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong Chi bộ và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự.

Từ một gia đình di cư đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp, sau hơn ba thập kỷ, anh Bàn Thanh Minh đã trở thành người đứng đầu chi bộ thôn. Cùng với sự chung sức của người dân, những nỗ lực ấy đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Đoàn Kết - một thôn vùng biên ngày càng khang trang, no ấm.