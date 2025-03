Liên quan vụ việc 37 người, trong đó có 33 học sinh Trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh (TPHCM) đau bụng, nôn ói, vào viện cấp cứu khi đang đi chơi ở Công viên văn hóa Đầm Sen, nghi do ăn bánh mì, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có chỉ đạo khẩn.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo bệnh viện liên quan tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Cùng đó, các cơ quan liên quan tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

"Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng", công văn của Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Lãnh đạo Bệnh viện Quận 11 (TPHCM) cho biết, trong 37 bệnh nhân có 33 bệnh nhân 13-15 tuổi, một bé 6 tuổi và 3 người lớn. Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được dùng kháng sinh, bù dịch, điều trị các triệu chứng.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, thực phẩm nghi gây ngộ độc là bánh mì mua ở quận 6. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân và đang chờ kết quả.