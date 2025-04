Giá vàng tăng vọt, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước vào cuộc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp bình ổn, không để xảy ra việc trục lợi, làm giá, đầu cơ trên thị trường vàng.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục được điều chỉnh tăng cao, lập kỷ lục mới.

Hai công ty sản xuất gần 600 loại sữa giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ tháng 8/2021 đến nay, các nghi phạm đã thành lập CTCP Dược quốc tế Rance Pharma và CTCP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội), để kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng dạng bột (sữa bột)...

Hai công ty này đã sản xuất gần 600 loại sữa giả bán cho người tiểu đường, trẻ sinh non, phụ nữ có thai, đem lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ sản xuất sữa giả quy mô 500 tỷ đồng, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết: Bộ Công Thương không thực hiện việc cấp phép và quản lý trực tiếp các sản phẩm do CTCP Dược quốc tế Rance Pharma và CTCP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất, kinh doanh.

'Đại gia' xuất khẩu gạo ở An Giang lại bị kiện ra toà

Do chậm được thanh toán gốc và lãi, trái chủ đã gửi đơn tới TAND TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) với yêu cầu CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) phải thanh toán số tiền 9,79 tỷ đồng.

Mới đây, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu AGM, do doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ trong 3 năm liên tiếp (2022-2024).

Tài khoản ngân hàng của Angimex cũng bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang tiền thân là Công ty Ngoại thương An Giang. Ảnh: Angimex

Gần 700 nghìn người bán hàng đa cấp, bất ngờ khoản 'hoa hồng' nhận được

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 16/4, trên cả nước hiện có 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 4 doanh nghiệp so với đầu năm 2024.

Doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2024 đạt 16.206 tỷ đồng. Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp lên tới gần 700.000 người, nhưng mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân chỉ khoảng 951.000 đồng/tháng/người, tương đương 12% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2024.

Nâng quy mô gói tín dụng lĩnh vực lâm, thuỷ sản lên 100.000 tỷ đồng

Tại công văn gửi các ngân hàng thương mại về việc triển khai thực hiện Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị các ngân hàng thương mại mở rộng phạm vi, đối tượng của chương trình này.

Chương trình được triển khai đến khi doanh số cho vay đạt 100.000 tỷ đồng (theo mức đăng ký của các ngân hàng thương mại).

Đề xuất sớm triển khai chương trình xăng sinh học E10 toàn phần

Để nhu cầu nhập khẩu Ethanol từ Mỹ tăng gấp 10 lần hiện nay, lên khoảng 1 triệu tấn (tương đương 1 tỷ USD), Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam đề xuất Chính phủ nhanh chóng triển khai chương trình xăng sinh học E10 toàn phần.

Theo Hiệp hội, thuế nhập khẩu đối với Ethanol 99% (loại Ethanol chuyên dùng để pha chế xăng sinh học) đã liên tục được điều chỉnh giảm, từ mức 15% xuống còn 12%, 10% và gần đây nhất là 5%. Động thái này nằm trong khuôn khổ chính sách thương mại chung giữa Việt Nam và Mỹ.

Trụ sở dôi dư sau sắp xếp ưu tiên làm trường học, bệnh viện

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn bổ sung về việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.

Đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, sau khi đã được bố trí, sắp xếp, cần ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục hoặc sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương.

TPBank bị xử phạt hành chính liên quan đến trái phiếu

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã chứng khoán: TPB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, TPBank bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do chậm trễ trong việc đăng ký và lưu ký hai mã trái phiếu phát hành riêng lẻ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).