Hậu Hoàng - người từng tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" 2024 - xác nhận mình bị ung thư.

Trên trang cá nhân, YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ vừa phát hiện mình mắc bệnh ung thư cách đây 2 ngày kèm ảnh chụp tay và chân xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cô đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

"Không nghĩ 2 chữ 'ung thư' lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy", cô viết.

Hiện, Hậu Hoàng thấy cảm xúc trong mình lẫn lộn. Hai ngày nay, cô khóc nhiều, chưa thể đối diện sự thật hay vực dậy tinh thần lúc này. Cô mong được khán giả chia sẻ, truyền động lực chiến đấu với bệnh tật.

"Tôi vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Khi quyết định viết bài thông báo với mọi người, tôi cũng khóc rất nhiều", 9X viết.

Hậu Hoàng trên giường bệnh. Ảnh: FBNV

Khi phóng viên liên hệ, một người quen của Hậu Hoàng cho hay tinh thần cô chưa ổn định, không thể chia sẻ gì thêm. Tất cả người thân, bạn bè của cô đều sốc, không tin một người khỏe mạnh, giàu năng lượng như Hậu Hoàng lại bất ngờ mắc bạo bệnh.

Hậu Hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội trong gia đình có 3 thế hệ là quân nhân. Bố cô là Đại tá Hoàng Quốc Mậu, mẹ là trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng. Hậu Hoàng từng tốt nghiệp ngành tài chính trước khi trở thành YouTuber nổi tiếng với loạt video nhạc chế hài hước "triệu lượt xem".

Năm 2024, Hậu Hoàng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió, lần đầu thử sức ở sân khấu âm nhạc và trình diễn chuyên nghiệp. Tại cuộc thi, cô phát huy thế mạnh vũ đạo, giữ màu sắc cá nhân năng động và đi tới vòng chung kết.

Hậu Hoàng còn được đông đảo khán giả yêu mến từ chương trình Sao nhập ngũ mùa giải 2020 và 2025. Qua 2 mùa giải, nữ YouTuber ghi điểm với công chúng bởi hình ảnh tích cực, yêu đời và lăn xả hết mình khi tham gia các thử thách.

Gần đây, Hậu Hoàng còn được quan tâm khi góp mặt trong chương trình Dấu chân tình thân. Xuyên suốt chương trình, Hậu Hoàng và mẹ cùng nhau khám phá, trải nghiệm nhiều địa danh. Trong tập cuối, cô bí mật tổ chức đám cưới cho mẹ và cha, mời diễn viên Diệu Nhi làm MC kiêm ca sĩ khách mời.