Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video của một người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc, tố cáo việc bị một cô gái 20 tuổi "chặn số không lời từ biệt" sau chuyến đạp xe chung tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng.

Sự việc nhanh chóng tạo thành làn sóng tranh luận lớn về ranh giới trong các mối quan hệ khi chung hành trình, trang Sohu đưa tin.

Theo chia sẻ của người đàn ông, trong suốt chuyến đi, ông chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, chủ động quay phim, lên kế hoạch tuyến đường. Tuy nhiên, ngay khi hành trình kết thúc, cô gái lập tức cắt đứt liên lạc, khiến ông cảm giác mình bị lợi dụng.

Người đàn ông tố cô gái trẻ lợi dụng mình sau khi họ kết thúc chuyến đi “phượt” cùng nhau. Ảnh: Sohu

Làn sóng dư luận chưa kịp lắng xuống thì cô gái liên quan cũng nhanh chóng lên tiếng. Cô khẳng định cả hai quen nhau tình cờ tại Đại Lý và có cùng đạp xe dưới danh nghĩa "người yêu", nhưng bản thân cô cũng chi trả vài nghìn tệ cho hành trình. Con số này tuy nhỏ hơn nhiều so với 30.000 nhân dân tệ (hơn 111 triệu đồng) mà người đàn ông nhắc đến, nhưng theo cô, đó là phần chi phí tương xứng trong khả năng.

Cô cũng nhấn mạnh: "Mong mọi người lý trí, đừng bị dẫn dắt bởi một phía".

Thông tin được công bố cho thấy chuyến đi kéo dài với tổng chi phí của người đàn ông hơn 30.000 nhân dân tệ, còn cô gái tự chi khoảng vài nghìn tệ. Trong mắt người ngoài, họ như một cặp đôi thực sự, thậm chí người đàn ông còn từng đùa rằng "đặt tên con tương lai cũng nghĩ xong rồi".

Nhưng chính sự thân mật không ranh giới đó lại là mầm mống của bi kịch. Chuyên gia tâm lý từng chỉ ra: những hành trình kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh hoang vắng, thời tiết khắc nghiệt và sự phụ thuộc lẫn nhau dễ tạo ra "ảo giác thân mật". Con người rất dễ nhầm lẫn sự nương tựa tạm thời với tình cảm lâu dài.

Cô gái xác định rõ ràng: đây chỉ là đồng hành. Người đàn ông lại coi đó là sự khởi đầu cho một mối quan hệ tương lai. Sự lệch pha cảm xúc ấy, theo giới quan sát, mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến tranh cãi.

Xét tổng thể, không có dấu hiệu cho thấy cô gái lừa dối hay trục lợi. Cô đồng hành, phối hợp quay video, cùng trải qua hành trình dài, không thể gọi là "ăn chực". Người đàn ông chi nhiều tiền hơn, chăm lo nhiều hơn là lựa chọn của ông, chứ không phải cam kết ràng buộc đối phương.

Một số ý kiến cho rằng điều khó chấp nhận nhất là cách người đàn ông đưa câu chuyện lên mạng, gán cô gái thành "người ăn bám", khiến sự việc mang màu sắc bôi nhọ, thiếu công bằng.

Trong các mối quan hệ, hợp thì tiếp tục, không hợp thì dừng lại. Mang chuyện riêng tư lên mạng xã hội để đòi "công lý" thường chỉ khiến sự việc méo mó và gây tổn hại danh dự của người còn lại.