Tầm soát ung thư có quan trọng không?

Trước khi tìm hiểu tầm soát ung thư có được BHYT chi trả không, hãy hiểu vì sao dịch vụ này lại quan trọng.

Ung thư là một trong những bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Dù nhiều trường hợp có thể điều trị được, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện. Phát hiện sớm giúp tăng cơ hội chữa khỏi, kéo dài tuổi thọ và giảm đáng kể chi phí điều trị. Ngược lại, phát hiện muộn thường khiến chi phí điều trị tốn kém hơn rất nhiều nhưng tiên lượng lại kém hơn.

Điều đáng lo là ở giai đoạn đầu, ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ có thể phát hiện qua sàng lọc chuyên sâu.

Vì vậy, tầm soát ung thư định kỳ được khuyến cáo cho những ai có nguy cơ cao như: gia đình có tiền sử mắc ung thư, hệ miễn dịch suy yếu hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và môi trường ô nhiễm.

Các chuyên gia khuyến nghị tầm soát mỗi năm một lần khi sức khỏe bình thường, hoặc kiểm tra ngay khi có dấu hiệu bất thường