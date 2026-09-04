Nghỉ việc không lương có được hưởng BHYT không?

Về cơ bản, người lao động nghỉ việc không lương có thể mất quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không phải mọi trường hợp nghỉ không lương đều như vậy. Quyền lợi này phụ thuộc vào thời gian nghỉ và cách thức đóng BHYT của người lao động.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần căn cứ vào các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.

Các trường hợp nghỉ không lương và quyền lợi BHYT

Không phải mọi trường hợp nghỉ việc không lương đều dẫn đến việc mất quyền lợi BHYT ngay lập tức. Có những tình huống mà người lao động vẫn được đảm bảo quyền lợi này trong một khoảng thời gian nhất định.

Nghỉ việc không lương dưới 14 ngày làm việc

Nếu người lao động nghỉ việc không lương với tổng thời gian dưới 14 ngày làm việc trong một tháng thì tháng đó họ và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ. Điều này có nghĩa là trong tháng đó, thẻ BHYT của người lao động vẫn có giá trị sử dụng bình thường. Quyền lợi khám chữa bệnh vẫn được đảm bảo như khi họ đi làm.

Nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên

Đây là trường hợp phổ biến hơn và cũng là nguyên nhân chính gây ra sự gián đoạn trong việc hưởng BHYT. Theo quy định, nếu người lao động nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động sẽ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tháng đó. Kể từ tháng thứ hai của thời gian nghỉ không lương, thẻ BHYT của người lao động sẽ không còn giá trị sử dụng.

Điều này có nghĩa là, nếu bạn nghỉ không lương kéo dài, quyền lợi BHYT của bạn sẽ bị tạm dừng. Trong thời gian này, nếu không có hình thức tham gia BHYT nào khác, bạn sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu phát sinh.