Nghỉ việc không lương có được hưởng BHYT không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần căn cứ vào các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.
Về cơ bản, người lao động nghỉ việc không lương có thể mất quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không phải mọi trường hợp nghỉ không lương đều như vậy. Quyền lợi này phụ thuộc vào thời gian nghỉ và cách thức đóng BHYT của người lao động.
Không phải mọi trường hợp nghỉ việc không lương đều dẫn đến việc mất quyền lợi BHYT ngay lập tức. Có những tình huống mà người lao động vẫn được đảm bảo quyền lợi này trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghỉ việc không lương dưới 14 ngày làm việc
Nếu người lao động nghỉ việc không lương với tổng thời gian dưới 14 ngày làm việc trong một tháng thì tháng đó họ và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ. Điều này có nghĩa là trong tháng đó, thẻ BHYT của người lao động vẫn có giá trị sử dụng bình thường. Quyền lợi khám chữa bệnh vẫn được đảm bảo như khi họ đi làm.
Nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên
Đây là trường hợp phổ biến hơn và cũng là nguyên nhân chính gây ra sự gián đoạn trong việc hưởng BHYT. Theo quy định, nếu người lao động nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động sẽ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tháng đó. Kể từ tháng thứ hai của thời gian nghỉ không lương, thẻ BHYT của người lao động sẽ không còn giá trị sử dụng.
Điều này có nghĩa là, nếu bạn nghỉ không lương kéo dài, quyền lợi BHYT của bạn sẽ bị tạm dừng. Trong thời gian này, nếu không có hình thức tham gia BHYT nào khác, bạn sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu phát sinh.
Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh ngay cả khi đang nghỉ việc không lương. Hình thức phổ biến và phù hợp nhất trong trường hợp này là tham gia BHYT theo diện hộ gia đình.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức tham gia tự nguyện, áp dụng cho tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Khi tham gia BHYT hộ gia đình, người lao động sẽ tự đóng toàn bộ mức phí BHYT. Mức đóng này được quy định theo tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở và có chính sách giảm trừ cho các thành viên thứ hai trở đi trong cùng một hộ gia đình.
Ưu điểm của hình thức này là đảm bảo tính liên tục của thẻ BHYT, giúp người lao động không bị gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh. Đặc biệt, nếu thời gian tham gia BHYT của bạn được liên tục từ 5 năm trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh vượt quá giới hạn đó (trừ trường hợp tự đi khám không đúng tuyến).