Sau Anh trai say hi, Công Dương tham gia phim kinh dị Cô dâu ma - dự án hợp tác Việt - Thái. Chia sẻ với VietNamNet, Công Dương tự đặt áp lực duy trì hình ảnh tích cực cho Việt Nam khi làm việc trong môi trường quốc tế. Theo anh, chỉ cần ê-kíp có 1 thành viên người nước ngoài, anh phải ý thức điều này. Anh mong sắp tới có thêm những dự án "nặng đô" để thỏa mãn khát khao thử thách.

Công Dương chào độc giả VietNamNet bằng tiếng Việt, Thái:

Viết, nói thành thạo tiếng Thái, đóng nhiều phim nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng như Hidden agenda, Công Dương cho biết cơ duyên đến từ sự tò mò khi học cấp 3. Anh tiếp xúc với tiếng Thái cơ bản qua YouTube, không học để mở rộng thị trường vì còn chưa có ý định theo nghệ thuật. Nhờ yêu thích văn hoá nước bạn, nam diễn viên tự học hiệu quả, giao tiếp tốt sau 2 năm. Để đọc, viết, anh dán các tờ giấy ghi chú nhỏ khắp nhà để thường xuyên tiếp xúc, ghi nhớ.

Nhờ đó, Công Dương có nhiều cơ hội ở không chỉ dự án phim mà còn các hoạt động truyền bá văn hóa Việt - Thái. Công Dương dí dỏm bật mí, động lực học 15 năm qua một phần còn đến từ các mối tình cũ người Thái Lan. Ở phim trường Cô dâu ma, anh và Jun Vũ là “cây cầu” gắn kết ê-kíp 2 nước nhờ biết 2 ngôn ngữ.

Hiện về chung công ty với Chi Pu, Công Dương khẳng định sẽ sớm ra MV trong năm nay. Anh cho biết được Chi Pu, ê-kíp xây dựng nền móng vững chắc để phát triển, trước đây luôn bất an về sự nghiệp.

Dù không thường xuyên gặp gỡ vì có lối đi riêng, cả hai giữ liên lạc, theo dõi hành trình của nhau từ năm 2016. Khi đồng thành lập công ty riêng, Chi Pu lập tức liên hệ với Công Dương. Nữ ca sĩ nhận thấy những khó khăn, bất công mà đồng nghiệp từng trải qua, muốn là chỗ dựa để anh phát triển xứng với giá trị bản thân thay vì bị đánh giá thấp.

Từ khi theo đuổi nghệ thuật, Công Dương thừa nhận luôn hoạt động riêng lẻ, không có người nâng đỡ mà tự "bơi", tìm kiếm cơ hội. "Khi có người quản lý vừa là bạn, vừa là nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người công nhận, tôi tự tin hơn, phát triển ở mảng âm nhạc - cơ hội từng bỏ lỡ, tưởng chừng sẽ không thể quay lại", anh chia sẻ.

Trong công việc, Công Dương đánh giá Chi Pu nghiêm túc, chuyên nghiệp, tiết lộ cô không ngừng cải thiện kỹ năng ca hát sau khi gặp nhiều bình luận trái chiều.

Nam diễn viên hiểu kỳ vọng từ fan khi tham gia nhiều phim thay vì ra sản phẩm âm nhạc sau Anh trai say hi. Anh cho rằng luôn nghiêm túc với con đường ca hát, song không lơ là sự nghiệp diễn xuất đã xây dựng nhiều năm.

Ý thức trách nhiệm của một diễn viên, Công Dương thừa nhận vẫn đi thử vai những dự án phù hợp dù thường “chỉ trúng 1 trên 10 vai”. Anh trân trọng mọi cơ hội công việc vì từng trải qua thời gian nhụt chí khi gặp chuyện gia đình, công việc bấp bênh, muốn ra nước ngoài làm giáo viên để “bắt đầu lại từ số 0”. Nhờ lời khuyên từ người chị trong nghề, anh tiếp tục cố gắng. Sau khi đi nhiều nước, Công Dương khẳng định quê hương luôn là nơi đáng sống nhất.

'Càng lớn càng ít bạn, sẽ độc thân cả đời'

Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cả bố mẹ Công Dương đều yêu âm nhạc, sưu tầm loa, đài, thường xuyên hát ở các chương trình cấp phường, xã khi đó, cho con trai học hát từ cấp 2.

Sau 13 năm vào TPHCM, Công Dương chưa từng nghĩ sẽ tiến xa trong nghệ thuật, thậm chí từng không đặt mục tiêu trở thành nghệ sĩ. Dù từng “sợ” độ tuổi 30, anh nhận ra bản thân hiện vẫn giống ngày trẻ - sống cho hiện tại, không đặt mục tiêu cho 5 hay 10 năm tới để tránh tự giới hạn bản thân.

Ở tuổi 31, Công Dương thừa nhận càng trưởng thành, càng ít tin tưởng, thân thiết với nhiều người, dù hiểu khả năng ngoại giao tốt sẽ thuận lợi cho công việc. Vì vậy, anh có ít bạn, mạng lưới quan hệ dần thu hẹp vì khó khăn khi mở lòng, thậm chí muốn độc thân cả đời.

Công Dương sinh năm 1994 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, anh theo học khoa Thanh nhạc ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, làm mẫu ảnh, phát tờ rơi, bán hàng… để trang trải cuộc sống. Nam diễn viên góp mặt ở các phim Nhà trọ Balanha, Công tử Bạc Liêu, Mùa hè đẹp nhất.Năm nay, anh còn tham gia Ánh dương nơi trời tận - phim ngắn được tôn vinh tại Liên hoan phim châu Á New York (Mỹ).

