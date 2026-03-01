Chi Pu vừa ra mắt vai trò đồng sáng lập và điều hành công ty giải trí mới. Theo nữ ca sĩ, đây là bước chuyển mình trong sự nghiệp, đánh dấu cột mốc mới từ một nghệ sĩ sang vai trò quản lý các gương mặt trẻ triển vọng.

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu.

17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Chính sự gan lì đã giúp cô vượt qua những thăng trầm để có được vị trí hôm nay trong showbiz.

Ca sĩ tự nhận là người tham vọng bởi trước nay luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng tiến lên phía trước. Cô mong thực hiện nhiều dự án không chỉ giúp cho bản thân mà còn phục vụ cộng đồng.

Clip Chi Pu chia sẻ

“Tôi muốn mọi người thấy tham vọng rất lớn và cả độ lì của Chi Pu. Tôi luôn nghĩ ra thật nhiều thứ trong cuộc đời vì muốn phát triển hơn nữa”, cô chia sẻ.

Ý tưởng thành lập công ty được Chi Pu ấp ủ trong khoảng 3 năm, với hơn 1 năm chuẩn bị về nhân sự, định hướng và mô hình vận hành. Cô mong muốn xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, nơi nghệ sĩ có thể phát triển dài hạn và có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế một cách bài bản hơn.

Ngoài Chi Pu, các nghệ sĩ đầu tiên của công ty cô được công bố gồm: Naomi (nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Đức), Rayeon (nữ nghệ sĩ Hàn Quốc) và Henrii.

Việc đảm đương vai trò mới khiến khán giả lo ngại Chi Pu khó có thể tập trung trọn vẹn phát triển nghệ thuật. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ không để bản thân bị phân tâm.

Hơn hết, trong vai trò lãnh đạo của một công ty giải trí, Chi Pu càng có thêm nhiều góc nhìn để tạo nên một album hoàn chỉnh, có định hướng rõ ràng thay vì chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân.

Chi Pu ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật trong năm 2026.

Tại sự kiện, Chi Pu bất ngờ nhận được câu hỏi từ Quỳnh Anh Shyn về việc khi nào lập gia đình sau khi thấy lịch trình công việc dày đặc của nữ ca sĩ.

Đáp lại, giọng ca sinh năm 1993 lấp lửng: "Đến năm số 7 của mình tôi sẽ dừng lại để sinh con". Ca sĩ hiện dồn lực cho các dự án cá nhân với các cột mốc cụ thể như: Ra mắt album (tháng 6) và các dự án hợp tác quốc tế (tháng 9), tham gia sản xuất các chương trình giải trí (tháng 10) và 1 dự án điện ảnh (tháng 12).

Ảnh, clip: HK, NVCC