Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, các nghệ sĩ Việt Nam đã tất bật chuẩn bị đón năm mới với không gian tràn ngập sắc xuân và những hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa.

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu biến nơi ở thành không gian xuân rực rỡ với gam màu hồng pastel làm chủ đạo. Nữ nghệ sĩ diện áo dài cam thêu ren, ngồi bên giỏ hoa cẩm tú cầu khổng lồ với sắc hồng phấn. Bó hoa được thiết kế hình trái tim, buộc bằng ruy băng lụa nhẹ nhàng.

Phía sau là cành đào phai nở rộ trong bình cao vót, mang đậm không khí Tết miền Bắc. Phòng khách thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông trắng chủ đạo, trần nhà có hoa văn chỉ vàng tinh tế. Chi Pu còn chuẩn bị cành mai vàng trang trí linh vật con ngựa ngũ sắc, đèn lồng đỏ may mắn, tượng trưng cho năm Bính Ngọ.

Hoa hậu Áo dài TPHCM 1989 Đỗ Kiều Khanh biến ngôi nhà thành không gian xuân với gam màu đỏ làm chủ đạo. Cô diện áo dài đỏ thẫm ren cao cấp, tóc tết hai bên trẻ trung.

Điểm nhấn ấn tượng là cây mai vàng khổng lồ được trang trí cầu kỳ với quạt giấy xếp tròn, đèn lồng và pháo bông đỏ rực, trên tường nổi bật cùng đàn ngựa phi nước đại đen tuyền, tượng trưng năm Bính Ngọ.

Không gian phòng khách được trang hoàng với hoa đào, quạt giấy xếp tròn đỏ thẫm, cành khô điểm hoa mao lương và đèn lồng lụa. Đỗ Kiều Khanh còn thiết kế góc chụp ảnh với bánh chưng và chậu cúc vàng tươi.

Ca sĩ Minh Quân cũng làm căn nhà ngập sắc xuân với sắc đào hồng phấn. Nam ca sĩ chia sẻ niềm vui và trân trọng cảm ơn bạn bè tặng những món quà Tết như rượu, socola, bánh quy hạt điều muối...

Trong nhà ca sĩ, cây đào Tết với hàng trăm bông hoa hồng phấn nở rộ, cắm trong bình gốm sứ xanh trắng cổ điển, được trang trí với đèn lồng nhỏ xinh, charm vàng may mắn và linh vật Tết truyền thống.

Phòng khách kiểu tân cổ điển sang trọng với đèn chùm pha lê vàng kim lộng lẫy. Trên tường treo tranh tông màu cam và vàng, có bức tranh ngựa bay phi nước đại.

Góc thờ gia tiên với bàn thờ gỗ đen chạm khắc rồng phượng, tấm chắn gỗ khảm chữ Thọ vàng kim, vách gỗ hoa văn Á Đông. Trên bàn thờ bày mâm ngũ quả đầy đủ, hộp quà Tết cao cấp, rượu vang đỏ, socola, cúc vàng tươi và hoa hồng đỏ.

Trong khi đó, NSND Trịnh Kim Chi mang đến hình ảnh Tết truyền thống khi tự đi chọn mua lá dong - nguyên liệu làm bánh chưng. Cô tự gói bánh bằng dây lạt theo cách truyền thống.

Không gian Tết tại sân vườn rộng rãi trong biệt thự của gia đình nghệ sĩ như bức tranh làng quê miền Nam đầy hoài niệm. Điểm nhấn là lều tranh nhỏ xinh lợp mái lá dừa khô, bên trong treo câu đối đỏ. Bên cạnh là căn nhà nền đất sơn vàng với khung cửa sổ xanh lá, trên tường treo thư pháp và quạt giấy.

Phía trước căn nhà, NSND Trịnh Kim Chi bày bộ bàn ghế gỗ truyền thống với ghế tựa điêu khắc hoa văn cùng tivi cũ. Trên bàn phủ khăn hoa văn sặc sỡ họa tiết hoa mẫu đơn, quả dừa khô, bình hoa đào hồng phấn và cây mai vàng, bên cạnh là cây đào đỏ thắm cao vút và pháo giấy màu hồng...

NSND Trịnh Kim Chi dày công tái hiện không gian Tết này vừa là nơi chụp ảnh đẹp vừa là lời nhắc nhở về giá trị văn hóa truyền thống và mong muốn gìn giữ, lan tỏa nét đẹp Tết cổ truyền đến thế hệ trẻ.

