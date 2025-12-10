.

LỜI TOÀ SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng nhiều người hâm mộ thì áp lực càng lớn. Đó là áp lực bảo vệ thành quả của sự nghiệp, của danh tiếng đã gây dựng trong nhiều năm. Một số phải hy sinh tự do, cuộc sống thoải mái như những người bình thường để tạo một bức tường bao bảo vệ thương hiệu cá nhân. VietNamNet triển khai loạt bài liên quan đến các ngôi sao hàng đầu showbiz Việt hiện nay như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên, Quốc Thiên, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP, Soobin và HIEUTHUHAI.

Trong bối cảnh ngành giải trí Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, ranh giới giữa ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay MC ngày càng trở nên mờ nhạt. Những cái tên như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên hay Chi Pu đã chứng minh để giữ vững vị trí trong lòng công chúng, tài năng thanh nhạc đơn thuần không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, khả năng xây dựng một thương hiệu cá nhân đa chiều, linh hoạt và bền vững là chìa khóa thành công.

"Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận nghệ sĩ dưới một góc nhìn mới mẻ hơn - không chỉ đơn thuần là ca sĩ, diễn viên hay người mẫu mà là một thực thể đa nhiệm, vừa sáng tạo nội dung vừa xây dựng hình ảnh cá nhân, vừa quản lý thương hiệu trên nhiều nền tảng - một hệ sinh thái nghệ sĩ toàn diện", anh Quang Chí - người từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và biểu diễn nhận định với VietNamNet.

Hồ Ngọc Hà: Kiến trúc sư của "hệ sinh thái xa xỉ"

Được xem là người tiên phong trong việc định hình mô hình nữ hoàng giải trí tại Việt Nam, Hồ Ngọc Hà đã xây dựng một đế chế thương hiệu vượt xa ranh giới của một ca sĩ thông thường. Thay vì chỉ dựa vào giọng hát, cô tạo dựng một hệ sinh thái xa xỉ nơi âm nhạc chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể.

Từ những sản phẩm âm nhạc chất lượng, MV đầu tư khủng, đến việc trở thành biểu tượng thời trang và doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực mỹ phẩm, Hồ Ngọc Hà chứng minh khả năng quản lý thương hiệu bài bản. Cô hiện diện ở mọi mặt trận: từ sân khấu âm nhạc, ghế nóng các chương trình truyền hình, sự kiện thời trang cho đến các hoạt động kinh doanh.

Hồ Ngọc Hà trên sân khấu.

Tháng 7/2024, Hồ Ngọc Hà được trao kỷ lục Việt Nam về Thương hiệu âm nhạc nghệ sĩ sở hữu số lượng sản phẩm đa thể loại nhiều nhất Việt Nam cho chuỗi Love songs với 11 liveshow/private show, 4 album, 1 phim tư liệu, 3 DVD liveshow và 10 studio session từ năm 2009 đến nay.

"Bí quyết giữ vững vị trí của cô không nằm ở những nốt cao mà ở tư duy thương hiệu dài hạn. Hồ Ngọc Hà luôn biết cách điều chỉnh độ quyến rũ và sâu lắng phù hợp với từng chương trình", chuyên gia Quang Chí phân tích.

Về mảng kinh doanh, dòng sản phẩm mỹ phẩm của Hồ Ngọc Hà tiếp tục mở rộng và liên tục tung ra các sản phẩm mới, khẳng định vị thế của cô trong vai trò doanh nhân.

Điểm mạnh của Hồ Ngọc Hà nằm ở khả năng tạo ra sự nhất quán trong hình ảnh xa xỉ, sang trọng nhưng vẫn đủ gần gũi để công chúng cảm thấy được truyền cảm hứng. Cô không chỉ bán âm nhạc mà còn bán một phong cách sống, một giấc mơ mà nhiều người mong muốn hướng tới.

Tóc Tiên: Bài học về tái định vị thương hiệu

Nếu Hồ Ngọc Hà là minh chứng cho sự xây dựng thương hiệu từ đầu, Tóc Tiên lại là câu chuyện thành công về tái định vị. Sau thời gian vắng bóng trên thị trường trong nước, Tóc Tiên trở lại Việt Nam với một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, không chỉ dựa vào giọng hát mà còn khai thác triệt để lợi thế về hình ảnh và sức ảnh hưởng từ chương trình truyền hình The Remix.

Ca sĩ Tóc Tiên.

"Tóc Tiên là một ví dụ điển hình về tái định vị thương hiệu thành công. Cô nhận ra chỉ giọng hát thôi là chưa đủ để trở lại thị trường, vì vậy đã tận dụng lợi thế phần nhìn và sức ảnh hưởng từ các chương trình truyền hình như The Remix, The Voice, Chị đẹp đạp gió 2024 để xây dựng hình ảnh mới mẻ, thời thượng và có tầm ảnh hưởng", anh Quang Chí chia sẻ.

Sau thành công của Chị đẹp đạp gió 2024, Tóc Tiên mở rộng thương hiệu sang nhiều vai trò mới. Tháng 1/2025, cô trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên được mời cover ca khúc chủ đề Bite Marks cho giải đấu game quốc tế.

Tháng 4/2025, Tóc Tiên chuyển mình sang vai trò nhà sản xuất chương trình thực tế Tân binh toàn năng, là producer nữ duy nhất trong bộ ba cùng SOOBIN và Kay Trần.

Tóc Tiên chứng minh không chỉ là ca sĩ mà còn là biểu tượng thời trang, HLV tài năng và là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn. Hình ảnh của cô còn là một người phụ nữ hiện đại, tự do, tự tin và luôn đi đầu trong xu hướng.

Tóc Tiên còn thể hiện khả năng làm giám đốc sáng tạo cho chính mình. Cô tự lên moodboard cho MV, tham gia sâu vào quá trình sáng tạo hình ảnh và có tiếng nói trong mọi khía cạnh của sản phẩm nghệ thuật.

Chi Pu: Tinh thần "dám làm" quan trọng hơn kỹ thuật thanh nhạc

Có lẽ không ai gây tranh cãi nhiều như Chi Pu khi quyết định chuyển hướng sang ca hát. Dù giọng hát chưa thực sự xuất sắc, Chi Pu đã chứng minh rằng với sự đầu tư bài bản, chiến lược rõ ràng và tinh thần kiên trì, vẫn có thể chinh phục thị trường và giữ vững vị trí trong lòng khán giả.

Chi Pu chính thức bước vào sự nghiệp ca hát từ năm 2017, đánh dấu bước chuyển mình từ diễn viên sang ca sĩ. Cô ra mắt với vai trò ca sĩ bằng 4 sản phẩm được tung ra: Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi và Talk to me. Hai ca khúc Đoá hoa hồng (2018), Anh ơi ở lại (2019) cũng là các bản hit trong sự nghiệp ca sĩ của Chi Pu.

Ca sĩ Chi Pu

Từ thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu có lượng người theo dõi đông đảo trên Weibo và được cộng đồng fan Trung Quốc yêu quý. Tháng 5/2024, cô ra mắt MV Finding you bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác.

Tháng 10/2024, Chi Pu tung EP Flexible gồm 3 ca khúc tiếng Anh (Modern medusa, Waste time, Drive slow) với ê-kíp quốc tế từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như JungKook, Rosé và rapper Thái Lan Gavin:D. Thành công ban đầu mở đường cho các màn biểu diễn của Chi Pu tại sự kiện lớn như Asian Youth Music Festival 2023 ở Nam Kinh, Lễ hội đón năm mới của Hunan TV 2024, Gala Giao thừa trên Dragon TV 2025. Tận dụng sức nóng, Chi Pu ra mắt chuỗi nhà hàng chuyên món Việt truyền thống tại Thượng Hải.

Chi Pu biểu diễn cùng Huỳnh Hiểu Minh:

Tạo ra những sản phẩm có tính thị giác cao, vũ đạo ấn tượng, hành trình của Chi Pu cho thấy khả năng tạo ra nội dung viral, thu hút sự chú ý của công chúng đôi khi cũng rất quan trọng. Cô thành công biến mình thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, là chủ đề được bàn luận sôi nổi ở cả Trung Quốc và Việt Nam.

Đa năng - Chiến lược sinh tồn bắt buộc trong bối cảnh mới

Thị trường đang tìm kiếm thế hệ ca sĩ mới không chỉ sở hữu giọng hát xuất sắc mà còn có cá tính âm nhạc riêng biệt, khả năng trình diễn chuyên nghiệp và phong cách đa dạng. Sự phân biệt rõ ràng giữa ca sĩ, người mẫu hay diễn viên đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, nghệ sĩ cần phải là người sáng tạo nội dung đa nền tảng, biết cách tận dụng mọi cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng và giữ vững sự hiện diện trong tâm trí công chúng.

"Người nổi bật không nhất thiết phải hơn về chuyên môn mà họ phải hiểu rõ nhu cầu của công chúng, nắm bắt xu hướng của các nền tảng mới và có khả năng biến hình linh hoạt để thích nghi", anh Quang Chí phân tích về xu hướng này.

Tuy nhiên, con đường xây dựng thương hiệu đa năng không hề dễ dàng. Nghệ sĩ cần phải có nguồn lực tài chính lớn để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đồng thời phải có đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý hình ảnh và hoạt động trên nhiều mặt trận.

"Tương lai của ngành giải trí sẽ khốc liệt và cạnh tranh hơn khi nghệ sĩ phải cạnh tranh với cả AI. Ngày nay, nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải có lý do để khán giả theo dõi hành trình của mình mỗi ngày, hay nói cách khác, cần xây dựng một thương hiệu có cốt truyện", anh Quang Chí cảnh báo.

Theo chuyên gia này, để giữ vững vị trí các nghệ sĩ cần trở thành một hệ sinh thái có chiều sâu với một hệ giá trị lõi vững chắc. Hồ Ngọc Hà - Tóc Tiên - Chi Pu sẽ bị đào thải khỏi guống quay showbiz Việt khi có nhiều gương mặt trẻ tài năng xuất hiện nếu họ không định vị được hình ảnh hiện đại, thời thượng và đặc biệt ''nâng cấp'' giọng hát. Và hơn bao giờ hết họ cần hiểu rõ bản thân, nắm bắt nhu cầu của công chúng và xác định được dấu ấn mà mình muốn để lại.

Ảnh: Tư liệu