Khái niệm và công thức tính P/E

Chỉ số P/E (Price to Earnings Ratio) là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) và thu nhập trên một cổ phiếu (EPS). Chỉ số này cho biết mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để thu về một đồng lợi nhuận từ cổ phiếu đó.

Công thức tính:

P/E = Thị giá cổ phiếu (Price) / Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trong đó: